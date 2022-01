Az együttest irányító Zöld-Tóth Kata azzal kezdte, hogy nem ide várta a csapatot, nyáron még úgy tervezte, hogy legyenek benne az első háromban.

– Szögi Tímea váratlan eligazolása és a rajt előtt keresztszalag-szakadást szenvedő Fodor-Bottó Rózsa kiesése miatt átértékelve a célokat az első nyolcba kerülés vált reálissá – jegyezte meg az egykori válogatott beálló. – Látjuk a hibáinkat, elsősorban a védekezésben várok többet. Ha ez megy, akkor ebből gyors gólokat szerezve lehetünk eredményesebbek. Munkahelyi beosztása miatt Laurinyecz Emesére ritkábban számíthattam, így a belső négyesbe új embert kellett beépíteni, aki még nem játszott ezen a poszton. Meg kell találni azt a négy-hat játékost, akit a belső négyesben használni lehet, és támadásban is segíteni tud. Tudomásul kell venni, hogy az NB II-ben is felgyorsult a játék, a mezőny többsége fiatal, gyors játékosokból áll, amelyhez nekünk is alkalmazkodnunk kell.

Zöldi-Tóth Kata hozzátette, a legfontosabb cél azon kívül, hogy a bajnokság végére a hatodik helyről előrébb lépjenek, az, hogy az utánpótláskorú játékosokat beépítsék a felnőttcsapatba.

– Van öt-hat ifjúsági és több serdülőkorú is, aki erre alkalmas lehet – szögezte le a Gyulasport edzője. – Jó hír, hogy Fodor-Bottó Rózsa február végén visszatérhet hozzánk. A csapatból Vozár Mercédesz távozott.

A gyulaiak a Prohászka Zsolt Tornacsarnokban zajló parketta felújítás miatt az 5-ös iskolában edzenek. Ha visszakapják az otthonukat, áttérhetnek a heti négyről a hat edzésre. Három edzőmérkőzést terveznek, az ellenfelekkel zajlanak az egyeztetések.