Csőke Zsolt és Nagy Sándor edzők irányítása mellett a kezdőktől, a haladókon át a serdülőktől felfelé közel ötven sportoló tartozik a Körös Kajak SE-hez, ahhoz a klubhoz, amelyben egykoron Tokió olimpiai bajnoka, Tótka Sándor ismerkedett meg a sportággal.

Közülük kiemelkedett tavaly az országos bajnokságokon kimagasló eredményeket elérő Katona-Szabados Noé,

aki ösztöndíjat nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzet Fiatal Tehetségeiért programjában, amit a kiváló tanulmányi és sport eredményeinek köszönhetően érdemelt ki. Emellett Gyomaendrőd városától megkapta a 2020–2021 tanév „Jó tanuló, jó sportolója elismerést. A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló 11 éves kajakos 2016 óta sportol a Körös Kajak SE-ben.

Tavalyelőtt már egy ezüst, és két bronzéremmel tette le a névjegyét az országos bajnokságokon, 2021-ben MK–1 2000 m-en és MK–4 vegyesben 1000 méteren is aranyérmes lett a gyermek ob-n. Az egyéni bajnoki címe mellé a Kajak.hu jóvoltából egy éves használatra kapott egy új MK–1-es kajakot. Távoli tervei között szerepel, hogy a példaképe, Tótka Sándor nyomdokaiba lépjen.

Az ide bekerülőknek később sem engedik el a kezét, arra is lesz lehetőségük, hogy más programokhoz is csatlakozhassanak.

A fent említett két gyomaendrődi edző a tehetségeket gondozó Vajda Attila Regionális Akadémiával szoros, folyamatos kapcsolatban áll.

– Az akadémiával való együttműködésnek köszönhetően tavaly is részt vettünk több közös edzésen, evezésen – tájékoztatott Varjú Tamás, a Körös Kajak SE vezetőségi tagja. Tőle tudjuk, hogy a klubnál javában folynak a háttérmunkák, eszközbeszerzések. Sikerült egy motoros hajót vásárolniuk, és további hajók beszerzése is folyamatban van.

– Most már három motoros csónak segíti a munkát, emellett tavaly vásároltunk három kajakot – ezek közül az egyik egy négyes csapathajó – valamint az eszkimó indián játékokhoz is vízi eszközöket – folytatta Varjú Tamás, aki hozzátette, a szabadidős vízitúrázást, a stand up paddle-t, azaz a SUP-ozást, és persze a kajakozást is szeretnék népszerűsíteni, s ebben partnerek az iskolák is.