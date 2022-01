Füzesgyarmati SK–Körösladány MSK 2–2 (0–1)

Felkészülési-mérkőzés. Füzesgyarmat, 100 néző. V.: Kovács A. Füzesgyarmat: Fildan – Oltean, Raducu, Lippai, Márkus – Cigan, Hussein, Borbély, Bukor – Achim S., Popescu. Játszott még: Ferenczi, Nagy N., Pohl, Már, Varga, Mazán. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, vezetőedző: Szabados Tamás. Körösladány: Farkas Zs. – Czirok, Wéber, Szántó, Murvai, Ruzsa, Vajda, Papp Zs., Szabó M., Malkócs, Kisari. Játszott még: Nagy B., Szabó Á., Burai, Almási, Zelenyánszki, Farkas J., Csicsely, Urbán. Edző: Ekker Attila, Futaki Krisztián.

A hazaiaknál Achim Á., Bartók, Pataki és Tóth B. nem állhatott rendelkezésre sérülés miatt a találkozón. Az első félidő hullámzó, jobbára kiegyenlített játékot hozott, az egyetlen gólt Kisari jegyezte szűk félórányi játékot követően.

A támadó Malkócs jobb oldali beadása után lőtte a tizenegyes pont tájékáról a léc alá a labdát. Szünet után mindkét csapat nagyobb sebességre kapcsolt, akadtak is lehetőségek mindkét oldalon. A 60. percben egy rövid hazaadásra lecsapott Cigan, és egyenlített, a hajrában pedig Raducu fejjel juttatta vezetéshez a hazai alakulatot. Nem sokáig tartott a füzesgyarmati előny, mert röviddel a lefújás előtt Burai átadását Csicsely váltotta gólra 7 méterről. G.: Cigan, a 60., Raducu, a 82., ill. Kisari, a 30., Csicsely, a 88. percben.

Boros Tibor: – A felkészülés jelen fázisában természetes, hogy többen ólomlábon mozogtak, nehéz volt megélni ellenben, hogy néhány játékosunknak még a kötelező minimum is megoldhatatlan feladatot jelentett ezen a meccsen. Továbbra is óriási kontrasztot látok a csapaton belül, bár még így is nagyobb lesz a merítési lehetőségünk az őszihez mérten.

Futaki Krisztián: – Az első edzőmérkőzésünkön az volt a lényeg, hogy mindenki megkapja a terhelést. Jó csapat ellen játszottunk, abszolút egyenrangú ellenfelei voltunk a felkészülésben előrébb járó hazai csapatnak.