Laura 2018. januárban érkezett a Mosonmagyaróvárról az egyesülethez. A játékos az idei szezonban 10 mérkőzésen lépett pályára és jelenleg a házi góllövőlistán a 3. helyen áll 39 találattal, védekezésben és támadásban is stabil tagja a csapatnak. Már 4 éve játszom Békéscsabán, nagyon sokat tanultam és fejlődtem ez alatt az időszak alatt. Ebben az évben külön megtiszteltetés volt számomra, hogy a csapattársaim illetve Papp Bálint vezetőedző bizalmat szavaztak nekem és megválasztottak csapatkapitánynak. Örülök, hogy a klub már most decemberben megkeresett a hosszabbítással kapcsolatban és találkoztak az elképzeléseink. Az idény elsődleges célja a feljutás és bízom benne, hogy a következő szezonban már NBI-ben tudunk játszani. Addig is nagyon sokat kell még dolgoznunk, hogy céljainkat közösen el tudjuk érni.