A 170 versenyző között ott volt a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület WTF Taekwondo Szakosztályának ifjú tehetsége, Surin Patrik is, aki most a szakosztály legeredményesebb versenyzőjének számít. Szedoglavits Vilmos mester tanítványa a juniorok 68-kg-os súlycsoportjában első mérkőzését 15–10 -re nyerte válogatott ellenfele ellen, viszont a döntőt szoros pontozással 5–3-ra vesztette el az ugyancsak válogatott Klajko Dávid ellen, s így ezüstérmet szerzett. Patrik meghívást kapott a válogatott edzésekre s ezáltal képviselheti az egyesületet a külföldi versenyeken. A rangos versenyen színvonalas, erőteljes küzdelmeket láthattak a nézők – az egészségügyi szabályok betartása mellett. A Lakótelepi SE három versenybíróval is segítette a verseny rendezését, Dombi Dávid, Lányi Réka és Lányi Csilla megálltak a helyüket a viadalon. A taekwon-dosok abban reménykednek, hogy a körülmények lehetővé teszik majd a folytatást.