Megmaradt a lengyelek lendülete a 3. játszmára is, egymás után négy pontot értek el az elején és a folytatásban is remekeltek. Mozgósította erőtartalékait a Békéscsaba, amely ledolgozta hátrányát és egy pillanatra még a vezetést is átvette. A hazaiak azonban újra magukhoz ragadták a kezdeményezést és igyekeztek mihamarabb pontot tenni a mérkőzés végére. Csakhogy a csabaiak nem adták meg könnyen magukat, négyszer is felzárkóztak egy pontra, 23-nál be is érték vendéglátóikat, és az utolsó „szó” is az övéké volt, nagy csatában megnyerték a játszmát.