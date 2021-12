A 23. perctől fokozatosan ellépett a Békés, vezetett már 9-10 ponttal is, de a Vásárhely mindig visszajött és az utolsó pillanatig nyílt maradt a mérkőzés. A végjátékban egyenlő volt az állás, amikor 15 másodperccel a végső dudaszó előtt Krisztics végig vitte a támadást és értékesített egy kétpontost, amivel meg is nyerte a mérkőzést a Békés. A vendégek játékosa ezúttal nem is annyira a pontszerzésből vette ki a részét, hanem az előkészítésből (9 gólpasszt adott) és a lepattanók összeszedésében is jeleskedett. Dicsérhető Balog Gábor is, aki a szezon legjobb játékával rukkolt elő, de a csapat minden tagja. Ezúttal a triplák is nagy számban bementek, ami 40 százalék körüli volt.