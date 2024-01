Seregi Zoltán színházigazgató ismertette, az előadáson csak itt-ott változtattak, de hűek maradtak az eredeti musicalhez. A próbafolyamat érdekességének és nehézségének azt nevezte, hogy a darabban több kettős szereposztás is lesz. Az egyik Munkácsyt Kocsis Dénes, a Budapesti Operettszínház művésze alakítja majd - aki az olvasópróbán online vett részt. Puskás Dániel első szereposztásban Pál László festőművészt, Munkácsy barátját alakítja majd, másodszereposztásban pedig ő is Munkácsy-t viszi színpadra. Mindemellett, az eddigiektől eltérően elsős színész hallgatók is szerepelnek majd az előadásban.

Koltay Gábor rendező elárulta, hogy habár most olvasópróbát tartanak, a próbák csak január végén kezdődnek, így egy igen feszített felkészülésnek néznek elébe a február 23-i bemutatóig.

– Az előttünk lévő darab nem precízen Munkácsy életét dolgozza fel. Nagyon sokat merít a Dallos Sándor-féle könyvből, több motívum lett átemelve a színpadi játékba. A szerzők szándékait dicséri, hogy mindezt úgy tették, hogy nem rugaszkodtak el nagyon az eredeti történettől, így nem vált hamissá. Kiegészítették sok vízióval, gondolattal, szöveggel, de az egész beleilleszkedik abba a Munkácsy-képbe, amit az a két hatalmas regény kialakít – fogalmazott a rendező, hozzátéve, hogy alapvető történelmi tévesztés sem megengedett az ilyen jellegű darabokban.

Koltay hangsúlyozta, nagyon lényeges számára az a tény Munkácsyval kapcsolatban, hogy ő a magyarságát soha nem veszítette el, akármennyire is eltávolodott szülővárosától és hazájától. Ezt próbálta meg az eredetei darabhoz képest jóval szervesebben beépíteni a most készülő előadásba. Kiemelte, nagy a felelősségük, hiszen ha jól sikerül, a darab méltó hozzájárulás lehet ahhoz az építészeti gondolkodásmódhoz, ami Békéscsabán hosszú évek óta jelen van és ami a Munkácsy Negyedben testet ölt.

A látványvilággal kapcsolatban elhangzott, egy két részre osztott forgó színpadon zajlik majd az előadás, melyben nagyon sok szín, vagyis jelenet lesz. Ezt kiegészíti majd a zenekari árok, ami szintén játszani fog. A színpadi képben jelentős szerepet kap még egy középen belógatott, nagy méretű, bekeretezett festmény is, melyen kivetítve több, korabeli alkotást jelenítenek majd meg montázs szerűen. A rendező elmondta, az volt a céljuk, hogy egy szép és látványos színpadképet hozzanak létre, ami visszaidézi Munkácsy Mihály életének állomásait egészen az asztalosinasi éveitől a gazdag, Párizsi időszakán át a Parlamentbe készült Honfoglalás kép megfestéséig.

A darabot február 23-án mutatják be a közönségnek.