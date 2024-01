Papp Barbara, a darab egyik főszereplője a keddi, sajtónyilvános főpróba előtt elárulta, a darabban könnyű a bibliai Ádám és Éva analógiáját felfedezni: Macbeth kap egy jóslatot, miszerint sokkal többre is vihetné karrierjét.

– Ezt megírja feleségének, aki addig súg-búg a fülébe, míg kieszelnek egy tervet a céljuk eléréséhez. A felbujtó asszony rendkívül manipulatív, sok női eszközt használ fel a férfi meggyőzésére, sikerül megbabonáznia. Hogy a bűnténynek mik lesznek a következményei, végül kiderül – részletezte Papp Barbara, hozzátéve, a világirodalomban vajmi kevés a nadrágos női szerep, de a Macbeth ilyen.

– Pusztító férfi energiákat kell megmozgatni, miközben ott van a női is, ennek komplexitásnak az ábrázolása izgalmas feladat. A határozottság és az eltökéltség bennem is megvan, ezeket kell felnagyítani. Van egy koncepció, amihez tartjuk magunkat, de alkotótársakként mi, színészek is beleszőjük egyéniségünket a darabba. Lélektanilag nagyon izgalmas a mű, a ma emberét is elgondolkodtatja morális döntéseiről. Rám is visszahat a karakterem, a próbafolyamat során például mélyült a hangom – sorolta.