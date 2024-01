Megnyitó beszédében Opauszki Zoltán önkormányzati képviselő, környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnok, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató-helyettese elmondta, az alkotóval közös bennük a Wenckheim grófi család iránti érdeklődés.

– Ahogy a festmények is mutatják, Békéscsabán, illetve Békés vármegyében egyre többen foglalkoznak a Wenckheimek örökségével, illetve hagyatékával. Ez azért is nagyon fontos család, mert amit a nemesi família megvalósított az elmúlt századokban, nagyon erőteljesen értékformáló tevékenység volt. Ma is van mit tanulnunk tőlük – tette hozzá.

Felidézte, hogy az alkotó több évtizeden keresztül a közigazgatásban dolgozott, majd nyugdíjazását követően, 2016-2017 környékén kezdett autodidakta módon képzőművészettel foglalkozni. Kiemelte, a Csabagyöngye Kulturális Központ szívén viseli a békéscsabai képzőművészet alkotóinak sorsát.

Már az első napon sokan kíváncsiak voltak a képekre Fotó: Bencsik Ádám

– Nagy örömmel adunk teret és lehetőséget a művészek bemutatkozására – hangsúlyozta. Szólt arról, hogy Nátorné Guller Ágota alkotásainak fő iránya elsődlegesen a Wenckheim örökséghez kapcsolódik, ugyanakkor számos más izgalmas festmény is látható a tárlaton.

– A Wenckheim hagyatékhoz, a Wenckheim kerékpárút térségében található látnivalók és örökségek adják a gerincét a kiállításnak. A művész ezzel is felhívja a figyelmet a városban és a térségben élők figyelmét a különleges értékekre – fogalmazott Opauszki Zoltán.

Az alkotó kiállításon is közzétett bemutatkozásában olvasható, hogy jelenleg a figyelme középpontjába a Wenckheim-kastély szabadkígyósi épülete, annak környezete és a Békés vármegyében lévő olyan épületek kerültek, amelyek kötődnek a nemesi családhoz. Mint írta, a témával kapcsolatban további terveket is szövöget. Gyökerei is térségből erednek, hiszen anyai nagymamája újkígyósi volt, és gyermekkorában sokat mesélt neki arról a világról. A kiállítás február 11-ig tekinthető meg.