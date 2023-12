Siklósi István polgármester elmondta, több éves előkészítés után valósulhatott meg az álom, hogy méltó körülményeket biztosítsanak Mezőberény egyik jelentős, sokszoros vendégének, Petőfi Sándornak.

A polgármester felelevenítette dr. Irányi István Petőfi kutató munkásságát, aki az első alapokat letette, hogy minél többet tudhassanak Mezőberény és Petőfi kapcsolatáról. Mint kifejtette, a szakemberek egy teljesen új, a modernkor vívmányait felhasználó tárlatot alakítottak ki az Orlai házban.

– Állandó kiállításról van szó, ami azt jelenti, hogy szeretnénk, ha tíz éve múlva is járnának oda a fiatalok és a kevésbé fiatalok – hangsúlyozta, majd kiemelte, mindenképpen szeretnék, hogy az iskoláskorú gyermekek különböző múzeumpedagógiai foglalkozások keretében még jobban megismernék Petőfit és megismernék Mezőberényt is. Mint mondta, Petőfi Sándor hazánkban az egyik legnépszerűbb költő, akit a határokon kívül is ismernek.

A kiállítás méltó módon tiszteleg az emléke előtt.

Megnyitó beszédében E. Csorba Csilla művészettörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum volt főigazgatója elmondta, az elmúlt évtizedekben a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületének bevett gyakorlatává vált, hogy egy-egy, a költőhöz kötődő helyszínen, nem csak az életműve, életének egy darabja kap említést, de az a befogadó, őt körülvevő, többnyire inspiráló közeg is, amely az általa látogatott kisvárosokat, településeket jellemezte.

– A mostani esetben is többszereplős a tárlat, hiszen a költő mellett a város szülötte, Orlai Petrics Soma és a város neveltje, Szendrey Júlia is helyet kap – tette hozzá. – A kiállítás alkotói mesterien vonják össze a három szálat; a gyermeklányként Mezőberényben tanuló, majd ide anyaként és aggódó feleségként visszatérő Szendrey Júliáét, a Petrics család tagjainak odaadó szeretetét és a költő mély barátságának kimutatását rokona és művésztársa, Orlai Petrics Soma iránt. Az ország délkeleti vidékén e három, ma már történelmi személy élete egy ponton összekapcsolódott.

A szakember kifejtette, Mezőberény találkozási pont, amely nemzeti identitásunk alakulását, kollektív emlékezetünket személyes értékekkel, egyedülálló tartalmakkal gazdagította.

Túri Andrea, az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ igazgatója elmondta, a kiállításban a helyi muzeális gyűjteményében őrzött eredeti műtárgyak és dokumentumok mellett festmények, fényképek, dokumentumok másolatai mesélik el Petőfi és Orlai barátságát és Szendrey Júliának az itteni nevelőintézetben töltött éveit. A mezőberényi tárgyakat dr. Irányi István Petőfi kutató hagyományozta a muzeális gyűjteményre, akinek 2002-ben már nyílt a volt Wenckheim-Fejérváry kastélyban hasonló céllal kiállítása. A másolatokhoz segítséget kaptak még a Magyar Nemzeti Múzeumtól, a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményétől, az Országos Széchényi Könyvtártól és a Petőfi Irodalmi Múzeumtól.