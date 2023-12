A karácsonyi éneklés szertartása örömmel üdvözli Jézus születését, és gazdag ajándékokkal, szívmelengető énekekkel, és játékos hagyományokkal köszönti az új esztendőt. A régi időkben, szenteste napján a gyerekek is és a felnőttek is külön-külön csoportokban jártak énekelni házról házra, kifejezve jókívánságaikat és megosztva az örömüket a ház lakóival.

– A hagyományt ma is ápoljuk az óvodánkban is, ahol a gyermekek örömmel vesznek részt a kolindálásban. Az óvónőink kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak a hagyományok megőrzésének, és elkötelezettek abban, hogy ezt a gyermekek számára is érthető módon átadják. Karácsony előtt városunk főterén, a betlehemi jászol mellett és a város karácsonyfája előtt szép énekeinkkel örvendeztettük meg azokat, akik hozzánk csatlakoztak a polgármesteri hivatalból, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattól, a Biztos Kezdet Gyerekházból, az öregek napközi otthonából, a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-től, a szülőket, járókelőket. Onnan az iskolába mentünk, ahol alsó- és felső tagozatos tanulók várták, és szeretettel hallgatták a kis kolindálókat – mesélte élményeiket Sutya Miklósné intézményvezető.

Azt is hozzátette, az óvodások számára ez nem csupán egy szórakoztató tevékenység, hanem egy lehetőség is a román hagyományok megismerésére. A kolindálás során a gyermekeket édességekkel, süteményekkel, gyümölcsökkel és apró ajándékokkal halmozzák el, éppen úgy, ahogy azt régen is tették. Az öröm és az együttlét ereje által a kolindálás nemcsak hagyomány, hanem a közösség erejét és az ünnep varázsát is megidézi mindannyiuk számára.