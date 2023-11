Hozzátette, hogy sajnos sok más épülettel egyetemben az utóbbi évitizedekben a közösségi élet legfontosabb színtere sem kapott sok figyelmet. A művelődési ház tetőszerkezete pedig a folyamatos beázások miatt veszélyessé vált, a korszerűtlen fűtési rendszer és elektromos hálózat miatt ráadásul az intézmény fenntartása rendkívül költséges. Emellett a volt mozi épülete is hasznos közösségi tér lehetne, ehelyett mondhatni az enyészeté lett mára.

Szelezsán György visszaemlékezett, hogy négy éve még csupán álomnak tűnt például a bölcsőde építése, vagy a templom felújításának az elkezdése, és sokan lehetetlennek tartották azt is, hogy a volt gyermeknevelő intézet épülete is megmenekül, és egy korszerű óvoda lesz. De ezek mára mind valóssággá váltak.

A polgármester elárulta, a fent említett örömteli beruházások után most érkezett el egy újabb pályázati lehetőség, amivel élni szeretnének, ezért szakemberek bevonásával a tervezési munka elkezdődött a jövőre 100 éves művelődési ház felújításának érdekében is. A következő években ugyanis többek között az egyik legfontosabb célja az, hogy a Reibel Mihály Városi Művelődési Ház felújítása is megvalósuljon és ezáltal még legalább 100 évig szolgálja a közösségüket. Végül elárulta, hogy a már befejezett beruházások mellett, és a művelődési ház felújításának megcélzásán túl rengeteg terv és fejlesztési cél áll előkészítés alatt Eleken.