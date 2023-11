A zenészeknek néhány éve már volt egy hasonló műsoruk, ahol az egyházi-szakrális művek mellett felcsendültek opera áriák is, most azonban kifejezetten egy templomi, szakrális műsort állítottak össze az érdeklődő közönségnek. Többek között olyan népszerű énekek hangoznak el, mint például Schubert: Ave Maria című szerzeménye. A főként latin nyelvű remekművekből álló műsor szövegének megértését egy kivetítőn magyar nyelvű feliratozással is segítik.

– Reméljük, hogy ezek a dallamok megérintik a komolyzenében kevésbé jártak emberek lelkét is. Bízunk benne, hogy a csodálatos katolikus templom hangulata fokozza majd a felcsendülő énekek lelkiségét, és a hallgatóság egy órára kiszakadhat a mindennapokból – fogalmazott Endrész Ferenc operaénekes, aki egyébként a nyáron egy nemzetközi versenyt is megnyert.