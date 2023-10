Miután Nagy Emese közművelődési tanácsos köszöntötte a látogatókat, a fotóműhely képviseletében Barabás Ferenc nyitotta meg a kiállítást és mutatta be az alkotót. Ismertette, hogy Mazán Erzsébet gyermekként is kreatív volt, és hogy mindezt később óvodapedagógusként is tudta hasznosítani. Bár általános iskolásként is fotózott, tudatosan nagyjából tíz éve kezdett ezzel foglalkozni.

Többfajta archaikus technikával ismerkedett meg, a kedvencévé azonban a cianotípia vált, ezt az eljárást alkalmazva olyan, mintha a képei visszavinnék a régmúlt időkbe. Emellett érdekli az absztrakt, modern világ is. Az alkotó rendszeresen állít ki és vesz részt hazai és határon túli pályázatokon, és ezeken elismerést zsebel be.

Mazán Erzsébet a manapság csak kevesek által használt cianotípiáról elmondta, hogy a technikát 1842-ben találták fel. A 19. század végétől alkalmazták egészen 1950-ig tervrajzok másolásához.