Ilyen programelem volt a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar mini fóvós koncertje is szerdán. A zenekar kora délelőtt az Erzsébethelyi Általános Iskolában, azt követően a Lencsési Általános Iskolában muzsikált, ahol a zenekar diák tagjai mutatták be hangszeres tudásukat a táborozó gyermekeknek. Az utóbbi helyszínen egy kötetlen, hangszerbemutató jellegű, rövid, fellépést hallhattak az érdeklődők, közös számokkal és szóló, illetve kamara darabokkal.

A fiatalok harminc percben ismerkedhettek meg a rézfúvós és ütős hangszerekkel, akinek pedig kedve volt, ki is próbálhatta őket. Mohácsiné Szeverényi Ágnes, a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar Egyesület elnöke hozzátette, ezen túlmenően több érdekességet is elárultak a hangszerekről és meg is énekeltették a gyerekeket, így igazán jó hangulatban telt az idő az iskolákban.

– Bízunk abban, hogy sokaknak megtetszik a hangszeren való játék, és később akár zeneiskolába is beiratkoznak a gyermekek. Hiszünk abban, hogy a jövő koncertlátogató közönségét is így tudjuk kinevelni, hogyha – szó szerint – közel visszük a gyermekekhez a zenét, a zenei élményt akár egy minikoncert keretében – fogalmazott Mohácsiné Szeverényi Ágnes.