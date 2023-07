Egész évben arra készülünk, hogy legyen egy olyan nap, amikor a helyiek és a hozzánk látogató vendégek kötetlenül, változatos programokon keresztül érezhetik jól magukat – nyilatkozta lapunknak Lipcsei Zoltán. A település polgármestere elmondta, igyekeztek úgy összeállítani a rendezvényt, hogy abban a sportrajongóktól a gasztronómia kedvelőin át, a fiataloktól az idősebbekig tényleg mindenki találjon a kedvére való kikapcsolódást.

Ennek megfelelően az esemény egyik nyitóakkordjaként labdarúgótornát rendeztek négy csapat, a szeghalmi, a mezőberényi és a köröstarcsai öregfiúk, valamint a polgármester-válogatott résztvételével. Utóbbi csapatban a teljesség igénye nélkül Dankó Béla országgyűlési képviselő, Szelezsán György Elek polgármestere, Varga Gábor, Medgyedbodzás és Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere, valamint Hegedűs László aljegyző is pályára lépett. A megmérettetést egyébként a szeghalmiak nyerték a polgármester-válogatott előtt.

– A sport nagyon fontos része településünknek, ezért is döntöttünk a torna megtartása mellett – hangsúlyozta. Lipcsei Zoltán szólt arról is, felmerült, hogy miért ezen a szombaton hívták életre a hal- és falunapot, hiszen más településeken is vannak hasonló programok a hétvégén. Ezzel kapcsolatban kifejtette, a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet miatt már hónapokkal ezelőtt leegyeztették az előadók fellépését, és kijelölték az esemény időpontját is. Így kedvezőbb anyagi pozíciók között rendezhették meg a programot.