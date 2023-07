Az idei volt a Nagybánhegyesi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat második, sikeres szlovák képzőművészeti alkotótábora, ahova meghívtak 11 művészt Szlovákia több településéről. Pepó János, a szlovák önkormányzat elnöke mesélt a gyümölcsöző kapcsolatról, a termékeny festői lelkesedésről, a barátságokról. Elöljáróban álljanak itt a nevek, akik 2023 júliusának első hetét a dél-alföldi községben, Nagybánhegyesen töltötték: Alena Adamíková (Bratislava), Zuzana Bošková Bobovská (Povážská Bystrica), Miroslava Cabanová (Lučenec), Eva Grendelová (Revúca), Ján Huňady, Nitra Katarína Molnárová (Revúca) Tímea Mihalidesová (Fiľakovo), Danica Pružincová (Lučenec), Rudolf Rabatin (Poprad), Ingrid Susková (Senec), Jaroslav Uhel (Liptovskỳ Mikulaš).

– Többen már az elmúlt évben is résztvevői voltak alkotótáborunknak, és örülünk, hogy újak is elfogadták a meghívásunkat idén. Ahány művész, annyi stílus és technika. Beleláttunk a folyamatba és azt tapasztaltuk, nagyon lendületesen dolgoztak. Szombaton délután pedig a zárókiállításon bemutatták az elkészült képeket. Mondanom se kell, nagy tetszést arattak mindannyian a festményeikkel. Rendezvényünk fővédnöke Paulik Antal volt. A magyarországi szlovákok parlamenti szószólója vállalta a kiállítás ünnepélyes megnyitását, így őt is körünkben köszönthettük – mondta el Pepó János.

A nagybánhegyesiek tisztelik mindazt, ami értéket képvisel: nagyon sokan várták kíváncsian, mi készült idén. Sok érdeklődő érkezett a kiállításra, a nagybánhegyesiek mellett elszármazottak is, valamint a környező települések művészetpártolói.

A nagybánhegyesiek hírét viszik Szlovákiában. Fotó: Facebook

– Örülünk, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket Nina Éliásová, a Szlovák Köztársaság konzulátusáról, valamint Zelman Ferenc, az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke, Farkas Sándor településünk polgármestere és a képviselő testület több tagja – folytatta az elnök.

Kiállítással zárták a tábort idén is. Fotó: Facebook

Az alkotótábor megvalósításával Nagybánhegyes Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata hatékonyan szolgálta kitűzött céljait: a szlovák közösségükben használták intenzíven az anyanyelvet; a vendégművészek révén a nagybánhegyesi szlovák közösség híre eljut Szlovákiába; a művészeknek évről évre bemutathatják a dél-alföldi szlovák közösségeket (az elmúlt évben Békéscsabán, az idén Tótkomlóson jártak).

Fotó: Facebook

– A sikereken és az érdeklődésen felbuzdulva a jövőben szeretnénk nemzetközivé tenni a tábort a környező országok szlovák nemzetségű művészeinek a bevonásával – beszélt terveikről is a házigazda, akinek az idén van még feladata. Szeretné más településen is bemutatni a kiállítási anyagot, valamint egy album megjelentetését is tervezik a nagybánhegyesiek.