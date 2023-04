Vozár M. Krisztián, ahogy meséli, még tavaly novemberben kapott egy telefonhívást egy svájci számról, azonban az ismeretlen telefonszámról érkező hívásokra nem mindig válaszol. Viszont, amikor már sokadik alkalommal keresték, beadta a derekát, felvette a felefont és kiderült, hogy nem átverésről van szó. Olyannyira nem, hogy a telefon túlsó végén Adorján Gabriella, egy Svájcban élő zongoraművész volt, aki a Facebook-on talált rá Vozár M. Krisztián egyik Bach feldolgozására. A videóban hallottak annyira megtetszettek neki, hogy meghívta őt a Zürich melletti Mettenstetten-be, egy 6000 fős településre, hogy adjon egy feldolgozásokból, filmzenei átdolgozásokból álló koncertet.

– Békéscsabaiként természetesen ez egy nagy lehetőség, így rögtön megbeszéltük a fellépés időpontját. Március első hétvégéjén zongoráztam ott és egy 70 perces koncertet adtam egy gyönyörű koncertteremben – mesélte hírportálunknak Vozár M. Krisztián.

A művész hozzátette, az ott töltött napok alatt nagyon sok jó élménnyel gazdagodtak feleségével.

– Az emberek hozzáállása fantasztikus volt, mindent biztosítottak a számukra és városnézésre is lehetőségük volt – ismertette. Azt is elmondta, akárhányszor külföldre megy azt tapasztalja, hogy az emberek jobban megértik őt és nagyon segítőkészek, illetve a szervezési folyamat is rendkívül gyors.

Vozár M. Krisztián egy filmzenei átdolgozásokból álló előadást hozott létre, amire külföldön nyitottabbak az emberek, elmondása szerint ugyanis ezt a műfajt sok klasszikus zenész leértékeli. Ő viszont a közönség érdekeit tartja szem előtt és úgy látja, ez a műfaj komoly piaci rés, ezt a meghívások egyre növekvő száma is alátámasztja. Hangsúlyozta, itthon is azon dolgozik, hogy a filmzenei koncertjét népszerűsítse.