Vidámsággal fűszerezték a komolyzenét, még a néma furulya is megszólalt Békéscsabán

A Filharmónia különleges zeneórájával indult a hét az Erzsébethelyi Általános Iskolában hétfőn reggel. Lőrincziné Hrabovszki Márta tanító köszöntötte a gyerekeket, elmondta, hatalmas öröm, hogy csaknem százan gazdagodhatnak helyben – a Madách és a Rózsa utcai telephelyen is – komolyzenei élménnyel. Hozzátette, a jaminai városrészből nehezebb és költségesebb is bejutni a központba, ugyanakkor a kulturális programokat értékelik és igénylik a diákok és a szülők is.

Csaknem száz diák hete indult komolyzenével Fotós: Für Henrik

Mohácsiné Szeverényi Ágnes a Filharmónia Magyarország kulturális szervezője elmondta, a három részből álló előadássorozat első felvonásában Döge Csaba és Szilágyi Attila művésztanár lepte meg fiatal közönségét egy interaktív zenés mesejátékkal. – A zeneóra ifjúsági bérlet ebben a tanévben közel négyezer Békés vármegyei gyermekhez juttatja el, viszi közel a komolyzenét. Az előadóművészek a jövő koncertlátogató közönségét nevelik, bemutatják a hangszerek csodálatos világát – sorolta, hozzátéve, a Néma furulya mesejátékban Döge Csaba kilenc különböző fúvós hangszeren játszik, Szilágyi Attila pedig gitáron kíséri. Rímbe szedett mese elevenedik meg, amit humorral, vidámsággal fűszereznek.

