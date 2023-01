– Hiszen nem csak a magyar sors, történelmünk viharos évszázadai sejlenek fel gyönyörű Himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött tudatunkban folytonosan jelenlévő és belőle építkező kultúra is – folytatta a gondolatot. – Az a kultúra, amely magában foglalja anyanyelvünket, az eszméket, hiedelmeket, szokásokat, művészeti alkotásokat, szertartásokat és még hosszasan sorolhatnánk. A magyar kultúra napja akkor válik igazi ünnepé, ha rohanó világunkban megállunk egy pillanatra, és valamennyien átgondoljuk, miként tudunk felelősségteljesen bánni mindazon örökséggel, amit elődeink ránk hagyományoztak. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy ezen értékeket, nemzeti kincseinket tovább kell adnunk. Nekünk kell értékes mintát felmutatnunk azzal, hogy kultúránk értékeit megbecsüljük, törvényei szerint élünk és tanulságait érvényesítjük. Mert kultúránk nem csak tudást, műveltséget, hanem erkölcsöt is hordoz.

Az eredeti Erkel-mű is elhangzott

Az est házigazdája Somogyváry Ákos, az Erkel Ferenc Társaság elnöke, Erkel Ferenc egyenesági leszármazottja, a legendás zeneszerző szépunokája volt. Mint azt lapunknak elmondta, a Filharmóniai Társaság Zenekara jubileumi évadának gyulai nyitóeseményén kizárólag magyar zeneszerzők szerzeményei csendültek fel. Természetesen a palettáról nem hiányozhatott Erkel Ferenc Bánk bánja, illetve Weiner Leó, Kacsóh Pongrác, Hubay Jenő műveit egyaránt hallhatta a szép számú közönség, de természetesen nem maradhattak ki a műsorból a 20. századi magyar zene ikonikus egyéniségei, Bartók Béla és Kodály Zoltán sem.

Somogyváry Ákos hozzátette, az esten Dénes István, Liszt-díjas karmester, a Magyar Állami Operaház tagja vezényelt. A program vendége volt Bartus Gyula Jászai Mari-díjas színművész, a Békéscsabai Jókai Színház művésze, aki a Himnuszt szavalta. A hangverseny végén pedig a közönség bekapcsolásával Erkel eredeti Himnusza is elhangzott.