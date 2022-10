A kiállítást a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány szervezte meg. A látogatókat Kölcseyné Balázs Mária, az egyesület vezetőségi tagja köszöntötte. Elmondta, hogy körülbelül másfél éve találták ki, hogy hasznosítják az alkotóház folyosóját oly módon, hogy havonta, kéthavonta a népi kultúrához kötődő kiállításokat szerveznek. Kiemelte: Kádár Ferkó az egyesület régi és oszlopos tagja, emellett kiváló fotós, de a kiállításon nem a saját képeit mutatja be, hanem a néprajzi gyűjteményéből néhány darabot. A tárlat megnyitóján Kádár Ferenc népzenész, a népművészet mestere is közreműködött, aki két népdalt adott elő furulyán.

A kiállítást Dr. Pap István, a Békés Megyei Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója nyitotta meg, aki először felelevenítette a Ferkóval való megismerkedésüket. Mint mondta, Ferivel annak idején még az ofotértes korszakában találkozott először és már akkor megfigyelte, hogy mennyire segítőkész, közösségi ember. Dr. Pap István hozzátette: Feri teremtette meg a szituációs portré és szituációs csoportkép műfaját, amivel a rendezvények színvonalát növeli és másoknak is nagy örömet okoz vele. Hozzátette: a jelenleg bemutatott képek egy körülbelül 40 éves gyűjtés részei, amiket Feri naptárként, képeslapként is megjelentet. Úgy fogalmazott: mindez egy olyan értékteremtő, értékmentő munka, amiért minden elismerés megilleti őt. – A Kádár család generációkon átívelő, kultúra teremtő, értékőrző munkáját szerencsés házasságoddal is gazdagítottad, hisz Mannival együtt több területen is csodákat műveltek – foglalta össze gondolatait.

Kádár Ferkó ismertette, hogy a kiállítási anyag két külön részből állt össze: egyrészt a bajuszos képekből, másrészt a néprajzi- és polgári képekből. A kiállítási anyag eredetileg Kiskunfélegyházára, egy bajuszfesztiválra készült. – A bajuszos képeken láthatók parasztemberek, köztisztviselők és polgári emberek is. A bajusz viselete Magyarországon mindig is divat és rang volt, aminek az I. világháborúban a gázálarc viselése vetett véget. Manapság viszont kezd újra divatba jönni – fogalmazott a fotográfus, mézeskalács-készítő, alkotó, Kádár Ferkó.

A kiállítás közel másfél hónapig látogatható a Tégla Népművészeti Alkotóházban.