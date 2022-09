A délelőtti templomi püspöki szent liturgia után délután egy kiállításmegnyitóval folytatódott a program a szerb iskola épületében, ahol Bóka-Gulyás Nóra művésztanár munkáit tekinthették meg az érdeklődők, közöttük Erdős Norbert országgyűlési képviselő is, aki a szerb programra érkezett a városba.

Bóka-Gyulyás Nóra és Erdős Norbert országgyűlési képviselő

Fotós: A szerző felvétele

Bóka-Gyulyás Nóra sokszínű alkotó. Rajztanár, de alkalmazott grafikus képesítéssel is rendelkezik, s akinek ízlésvilágát Lonovics László formálta. Az élet úgy hozta, hogy gyermeke születése után talált vissza az alkotás öröméhez. Több kiállításon is bemutatkozott már. Változatos technikával dolgozik, számára a legkedvesebb az akvarell. Az architecturális téma a kedvence, amihez lokálpatriótaként sokszor a környék szépséges épületei ihletik meg. Kikerülnek kezei közül grafikák is, tűfilccel készít expresszív műveket. Fest portrékat, filmhősöket. Legfontosabb szakmai célja az alkotás, a rajz szeretetének kialakítása, a tehetséges fiatalok támogatása. Művészeti iskolás tanulóit segítve idén már két kiállításon is szerepeltek.

A délután a szerb ortodox templom udvarán megtartott vecsernyével, kalács- és búzaszenteléssel folytatódott. Felléptek a szerb óvoda és iskola néptáncosai, majd a vendégsereg átvonult a művelődési házba, ahol szerb bált tartottak.