A könyv Szarvas 300. születésnapjára készült el Babák Mihály polgármester és az önkormányzat támogatásával, egyfajta ajándékként a városnak. Bemutatóját pénteken tartották a Tessedik Sámuel Múzeumban.

Az eseményen elsőként Boross Árpád Bence, a Polgármesteri Hivatal intézményfelügyeleti igazgatója köszöntötte a jelenlévőket.

Elmondta, Szenes János írása a helyi honfoglalástól egészen a 20. század derekáig novellákon keresztül eleveníti fel Szarvas történetét.

Megtudtuk, a könyvbemutató helyszíne sem véletlen, hiszen a múzeumban többek között épp a Szarvas 300 kiállítás látható, amely tárgyi emlékekben mesél a kötetben olvasható történetek koráról.

Babák Mihály köszöntőjében elhangzott, Szarvas egy különleges hely, és nem csupán történelme miatt, hanem azért is, mert mindig kezdeményező volt, megújuló és kitartó, lakosságával együtt.

Elárulta, bár az In Cervino Monte – Szarvas regénye készüléséről már régóta tudott, és gyakran bátorította is szerzőjét az írásra. Hiszen véleménye szerint fontos, hogy egy városnak a saját történelméről legyen egy írott emléke is, amely esetükben épp egy nagy jubileum apropóján vált kézzel foghatóvá, ahhoz méltó ajándékként a lakosságnak és mindenkinek, aki érdeklődik Szarvas iránt, vagy szívébe zárta a települést.

A polgármester beszéde után dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója olvasott fel a kötetből, majd Boross Árpád Bence beszélgetett a szerzővel többek között a mű születéséről és előzményeiről.

Szenes János bevallotta, a kézirat ugyan kissé más változatban, de rég megvolt már neki, amelynek átdolgozására és összegyúrására Babák Mihály, és dr. Melis János címzetes főjegyző is gyakran bíztatta, amiért hálás nekik, és a támogatásért az önkormányzatnak is. Elmondta, érdeklődését a történelem, azon belül is Szarvas múltja iránt főként édesapjának köszönheti, valamint apai nagymamájának, aki rengeteget mesélt neki a város történetéről. Megtudtuk továbbá azt is, hogy a regényben olvasható novellák többsége a valóságot tükrözi, csupán néhány részlet fikció, ám azon gondolatok megfogalmazása is korhű. Megírásában pedig segítettek neki a gyermekkorában a felmenőitől oly sokszor meghallgatott történetek, valamint a helytörténeti kutatók eddigi munkái, illetve ő maga is végzett hozzá némi kutatómunkát.