Magyarországon továbbra is magas a tévénézők száma. A napi átlagban négy órát meghaladó képernyő előtt töltött idő az európai élbolyhoz tartozik, csakúgy, mint az, hogy a háztartások 91 százalékában van hagyományos tévé-előfizetés. Csupán egy százalék mondta azt, hogy nincs televíziós előfizetése, viszont előfizetett valamilyen filmtárjellegű szolgáltatásra – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nemrég végzett, háromezer háztartás bevonásával zajló felmérésén.

Kiderült továbbá, hogy bár a tévézési szokások stabilak, a műsorhoz jutás módja viszont jelentősen változott, hiszen a 20 legnagyobb, helyhez kötött szolgáltató adatai szerint három év alatt minden ötödik előfizetőjük átpártolt valamilyen vezetékes, kábeltévés hálózaton vagy internethálózaton keresztül biztosított tévészolgáltatásra.

A csatornakínálatról szólva a földfelszíni adásra előfizetők jóval elégedetlenebbek, mint a műholdasok, hiszen az azt nyújtó Antenna Hungáriánál kiegészítő opciók igénybevételével is csak 50-60 csatorna nézhető, ami jóval kevesebb, mint a műholdas szolgáltatóknál található százas kínálat.

Megtudtuk, a vezetékes szolgáltatásra való váltás oka, hogy a szolgáltatók már lényegesen kedvezőbb áron adják az internet-, vezetékestelefon- és tévé-előfizetést, ha egy háztartás ezek közül kettőt vagy hármat vesz igénybe.

A fiatalabb korosztály ma már ritkábban kapcsolgatja a tévékészüléket /Illusztráció: Shutterstock/

Ezt a kedvező csomagárazást azonban nem tudják biztosítani a műholdas vagy földfelszíni műsorterjesztést kínálók, mert a saját eszközökkel nyújtható szolgáltatás többnyire műszakilag kiforratlan, drága, vagy nem terjedt el. Kiderült tehát, hogy amint növekszik a lakosságban az igény a vezetékes internetre, és ahogy terjed a „csomagban olcsóbb” árazás, úgy veszít vonzerejéből a sugárzott műsorszolgáltatás.

Az NMHH viszont nem számít arra, hogy a sugárzott műsorterjesztés szolgáltatása teljesen eltűnne. Ez azzal magyarázható, hogy sok esetben nincs alternatíva. Az aprófalvas vagy szegény vidékeken például a kábeltévé- vagy internethálózat kiépítése – állami támogatás nélkül – soha meg nem térülő befektetésnek minősül.

A gyulai Tánok Ilona Sára kérdésünkre elmondta, természetesen van még televíziós előfizetésük otthonukban, ami egy közepes méretű, internetszolgáltatással egybekötött csomag. Részletezte, ők inkább estefelé tévéznek párjával, ám az évek múlásával egyre kevesebbet ülnek a képernyő előtt. Ugyanakkor a nyári szünet kezdetén megrendeltek egy streamingszolgáltatást is a negyedik osztályba készülő kisfiuk kedvéért, aki szívesen válogat az ott található számtalan film közül. Hozzátette, ő maga azonban, ha van ideje, inkább a tévéműsort választja, azok közül is a hazai sorozatokat, főző- vagy sportműsorokat nézi.

A szarvasi Krivik Viktor elárulta, mondhatni hagyományosan, csak internettel egybekötött televízió-előfizetésük van otthon, streamingszolgáltatásban még nem is gondolkoztak. Számára a munka miatt is fontos a televízió, azon belül is a helyi csatornák és hírműsorok nyomon követése a polgármesteri hivatal programszervezőjeként.

Hozzátette, gyermekük a meséket nézi a tévében, ő maga pedig a régi, lehetőleg magyar filmeket, műsorismétléseket vagy ismeretterjesztőket­ keresi, ha pedig megnézne egy újat, akkor moziba megy. A tévére visszatérve elmondta, az egyáltalán nem első számú kikapcsolódás számára, inkább csak rossz idő esetén ül le a képernyő elé szabadidejében.

Tévéműsort szinte egyáltalán nem néz

Az egyetemet hamarosan kezdő Herdeló Gergő elmondta, ő szinte egyáltalán nem néz már televíziós műsorokat, bár otthon még van ilyen előfizetésük, internettel és telefonnal egybekötött csomagban. A streamingszolgáltatásokat viszont kedveli, amiből kettő is van nekik, így kedvére válogathat a filmek és különböző sorozatok között. Azért is kedveli ezeket, mert nézheti angol nyelven magyar felirattal, vagy akár felirat nélkül, így elmélyítve nyelvtudását. Hozzátette, amennyiben egyszer saját háztartása lesz, jelenlegi elképzelése szerint tévé-előfizetést már nem is köt majd, hiszen bőven elég neki az internet és a filmek tárháza.