– A kiállítás műveit látva a folyamat túlmutat az ismerkedésen, igazi csodákat alkottak a szakköri tagok hétről hétre, miközben maguk is összetartó közösségekké formálódtak – hangsúlyozta Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere.

– A mézeskalács-készítők a záróeseményre szinte egész Kondorost megsütötték templomokkal, házikókkal. A nemezelők és kosárfonók olyan remekekkel rukkoltak elő, mintha mindig is ezt tanulták volna.

A csipkeverés, gyöngyfűzés és a hímzés szakkör tagjai is olyan alkotásokat mutattak be, amelyek ma is hordhatók, használhatók, a hagyományok általuk így tovább élnek.

Ezt a gondolatot erősítette meg Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke is nyitóbeszédében.

– Fontos, hogy visszanyúljunk gyökereinkhez, a generációról generációra átörökített hagyományokhoz. A mai korba átültetve, beillesztve azt a tudást, amivel eleink bírtak, egészségesebb, fenntarthatóbb világban élhetünk – emelte ki.

Ribárszki Péter érdeklődésünkre elmondta, a fiatal szakköri tagok bevonása, a település életére kiható közösségi kezdeményezés is nagyon fontos. A polgármester családtagjai is aktívan részt vettek a szakköri foglalkozásokon, így rajtuk is láthatta az alkotás folyamatának izgalmát, az elkészült tárgyak feletti örömüket.

– Amit a saját kezével hoz létre az ember, ahhoz jobban kötődik is – ecsetelte Ribárszki Péter. A megnyitón elhangzott, a szeptemberben indult programon hétezren vettek részt 1400 szakkörön az egész Kárpát-medencében, így számos helyen nyíltak a kondorosihoz hasonló zárókiállítások. Idén nyáron pedig újabb nyolc szakág szakköreire nyújt majd pályázati lehetőséget a Nemzeti Művelődési Intézet. Remélik, ezáltal sok új jelentkezőt is fogadhatnak a települési közművelődési intézmények.