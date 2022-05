Megtudtuk, az amatőr együttesek bármilyen stílusban, de csak élő, hangszeres zenei produkciókkal és saját szerzeményekkel nevezhetnek a versenyre május 15., vasárnapig. A dalokat minikoncerten kell bemutatniuk a szakmai zsűrinek a Granárium Zebra Clubban. A győztes zenekar pedig továbbjut az Öröm a zene országos tehetségkutató versenysorozat hárommillió forint összdíjazású, budapesti döntőjébe és számos értékes különdíj is gazdára talál.

Idén nyáron is megrendezik az Öröm a Zene országos könnyűzenei tehetségkutató sorozat szarvasi, regionális állomását, a Dobbantó Zenei Tehetségkutató Fesztivált június 18-án. Nagy Szabolcs sajtóreferenstől megtudtuk, a településen nagy hagyománya van a rendezvénynek, amelynek immár kilencedik alkalommal ad otthont a klub. A szarvasi megmérettetésen az elmúlt években olyan zenekarok győzedelmeskedtek, mint például az azóta már országos hírnévre szert tett Fatal Error, a Mongooz and the Magnet, a The Luckies vagy a 2017-es Öröm a Zene tehetségkutató sorozat országos döntőjének nyertese, a hárommillió forint értékű főnyereményt bezsebelő altenatív rockzenekar, az Ažur.

Részletezte, a szarvasi Dobbantó Zenei Tehetségkutató Fesztiválra csakis élő, hangszeres zenei produkciókkal és saját szerzeményekkel lehet nevezni május 15-ig, a versenyt pedig június 18-án rendezik meg a nagy múltú Granárium Zebra Clubban, ahol annak idején a szárnyait bontogatta az Ektomorf és a Magna Cum Laude is. A zenekarok egy-egy 15 perces, élő koncerten mutathatják be produkcióikat a szakmai zsűrinek. Három saját szerzeményt kell előadniuk és a zsűri pontszámai alapján alakul ki a végső sorrend.