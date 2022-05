A koncert elején Aranka, a takarítónő bejelentést tesz, hogy a meghívott művésznő hirtelen lemondta a fellépést, ezért őt kérték meg, hogy a gyerekeket versekkel, mesékkel és dalokkal szórakoztassa.

„Hiszen énekelni nem nehéz, énekelni azt mindenki tud…!“… és Aranka piros bevásárló kocsijából a takarítás kellékein kívül előkerülnek Lackfi János, Varró Dániel, Szabó T. Anna és Bartos Erika versei. Legtöbbjük természetesen az előadók által – a világzenei stílusban- frissen megzenésítve. Malek Andrea énekesnő és színésznő is egyben, színpadi létére itt is a közvetlenség és igényesség jellemző. A vicces és tanulságos verseken, meséken kívül elhangzik két átdolgozott „klasszikus“ is Halász Judit műsorából.

A műsor május 29-én, vasárnap 18 órakor kezdődik a Csabagyöngye kulturális Központban.