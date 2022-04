– Mit lehet a Szörnyeteg című lemezről tudni? Miért ezt a nevet kapta az album?

– Ez a harmadik albumunk, ami december 23-án, karácsony előtt jelent meg. A lemez munkálatait már 2020 nyarán elkezdtük, tehát másfél évig dolgoztunk rajta a gyulai No Silence Studio-ban Simon István 'Simi' vezényletével. Nem volt egyszerű menet a lemezfelvétel, hiszen ezen időszak alatt már javában dúlt a koronavírus-járvány, viszont a nehézségek ellenére szerintem a zenekar összes tagja nevében mondhatom, hogy az eddigi legerősebb anyagunkat készítettük el. Az album címe az akkori önmagamat és a világ állapotát volt hivatott szimbolizálni.

– Milyen dalok kaptak rajta helyet?

– Tíz új dal található meg a lemezen, a receptünk fő hozzávalóján nem változtattunk: őszinte, sallangoktól mentes szövegkörnyezetbe foglalni zúzós és fülbemászó rock/metál dalokat. Egyszerű vidéki, sárréti srácok vagyunk, azt próbáljuk reprezentálni, amit mi is szeretünk. Mudfield a saját és mások hétköznapjait képviseli a dalaival. Az album zeneileg érettebb az előző lemezekhez (Sárrét, Kelet Népe) képest, nagyon ráfeküdtünk a fiúkkal az apró részletekre is. Kísérleteztünk az eddigi dalainkhoz képest metálosabb tételekkel is (például az Őrláng c. dal), de van könnyed rock'n'roll (Káros Szenvedély), és kissé könnyebb, rádióbarátabb nóta is (Napfénytenger). A szövegek terén többek között próbáltam gondolatokat fogalmazni mindennapos dolgokról, emberségről, dühről, elmúlásról, szerelemről és az általunk erősen képviselt lokálpatriotizmusról is. Azt gondolom, hogy ezek a dalok kinyitottak egy új kaput a zenekar irányába azoknak is, akik nem ismerték eddig a Mudfield munkásságát.

– December végén jelent meg az album. Milyen a rajongók visszajelzése?

– Egyszerűen frenetikus. Már a Dal 2021 műsorában is megerősödött bennünk az az érzés, hogy nekünk van a világ legjobb rajongótábora, de ez azóta halmozottan növekedett a koncertek beindulásával. Egy tíz állomásos, tavaszi lemezbemutató turnét kezdtünk el, amiből már három helyszínt lenyomtuk és szavak nincsenek a közönség fogadtatására. Gyülekeznek, fotózkodnak, dedikáltatnak, a koncerttermekben pedig jobban fújják az új szövegeket, mint én – ilyen vokálosokkal pedig felemelő érzés együtt muzsikálni. Hátra van még hét koncert május végéig, bejárjuk a Dunántúlt is, valószínűleg életünk eddigi legjobb élményeiben veszünk most részt ezekkel a srácokkal, akik ellátogatnak a bulijainkra. Nem tudunk elég hálásak lenni a tábornak!

– Mit jelent számotokra, hogy ismét jelöltek erre a neves díjra?

– 2020-ban az esélytelenek nyugalmával fogadtuk a jelölést a debütáló albumunk kapcsán, az pedig hab volt a tortán, hogy el is nyertük a díjat. Rettentően megtisztelő volt már az is számunkra, hogy egyáltalán szóba került a nevünk a díj kapcsán, így ez most sincs másképp. A közönséget előbb emeltem a csúcsra, a teljes sikerélmény teteje pedig az, ha az elismerést a szakmától is megkapjuk. Felemelő érzés lenne, ha ismét elnyerhetnénk a Fonogram-díjat, viszont azt is tudjuk, hogy kiváló bandák vannak most is a jelöltek között, nem lesz egyszerű dolga a zsűrinek. Nyomjuk tovább!

Az eredmény április 30-án derül majd ki a Fonogram-nap eseményen.