– Milyen koncepció mentén alakult ki az új korong? Mennyit dolgoztak rajta?

– Nem volt elsődleges terv, hogy 2021-ben lemezt adjunk ki, de mivel rendezvények nem voltak az év első felében, nem szerettünk volna leállni, aztán hetekig próbálni, hogy újra "edzésben" legyünk, inkább leültünk a kis laboratóriumunkban, és elkezdtük írni az új nótákat. Amikor pedig ismét lehetett koncertezni és éppen voltak szabad hétvégéink is, akkor rögzítettük a tételeket a gyulai No Silence Studioban, Simon István „Simi” kezei alatt, akivel az összes Mudfield anyagot rögzítettük. Gyakorlatilag egy év kemény melója volt az anyag, úgy, hogy polgári munkát is végzünk a zenekar mellett, de megérte.