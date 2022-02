Két eredeti festmény az irodában

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy nap mint nap szembesül Perlrott Csaba Vilmos munkásságával, hiszen a városházi irodában két eredeti, ismert és keresett festménye csüng a falon, amelyek a múzeum tulajdonát képezik. Hangsúlyozta, büszkének kell lenni arra, hogy világ- vagy Európa-hírű művészek születtek Békéscsabán vagy indultak el a városból. Ma is többek viszik a település hírnevét, megemlítette a Békéstáji Művészeti Társaság tagjait. Azzal kapcsolatban, hogy Békéscsaba Munkácsy Mihály városa, elmondta: jövő nyárra teljesen megépül a Munkácsy-negyed, az infrastrukturális beruházások – mint a bábszínház vagy a hidak – elkészülnek, de mindezt tartalommal is meg kell tölteni. Olyan attrakciókra, programokra van szükség, amelyeket felkeltik a figyelmet, az érdeklődést. Úgy véli, érdemes lenne Perlrott Csaba Vilmos kapcsán is szervezni egy nagy kiállítást. Gyarmati Gabriella művészettörténész elmondta, a múzeum gyűjteményében jelenleg 19 Perlrott Csaba Vilmos-festmény és -grafika található.