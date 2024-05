Szegfű Gábor polgármester elmondta, a munkálatok előkészületei már meg is kezdődtek, most választják ki a tervezőt, a nyár folyamán pedig megtörténhet a külső hőszigetelés, a födémszigetelés, a nyílászárócsere, a fűtés- és világításkorszerűsítés, az akadálymenetesítés és a napelemek felszerelése az épületben. Hozzátette, a cél az, hogy a következő nevelési évet már szebb körülmények között kezdhessék meg az óvodás gyerekek. A képviselő-testület önerőből, valamint a jótékonysági bálokból befolyt összegből tervezi a vizesblokkok felújítását, valamint új öltözőszekrények vásárlását is.