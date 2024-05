Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja köszöntötte csütörtökön Sárköziné Bender Máriát, aki a tízezredik ügyfélként érkezett az eleki kormányablakba. A főispán úgy fogalmazott: az ügyfelek számát tekintve úgy látják, jó helyen van Eleken a kormányablak, aminek tavaly márciusi megnyitása igencsak szükséges volt. A Digitális Állampolgárság Programmal kapcsolatban elmondta, hogy ez még egy igen új ügylet, aminek valódi beindulását szeptemberre várják, de már sokan érdeklődnek iránta.

Dr. Takács Árpád köszöntötte Sárköziné Bender Máriát az eleki kormányablakban. Fotó: Lehoczky Péter

Sárköziné Bender Mária dr. Takács Árpád kérdésére elmondta, hogy amióta megnyílt az eleki kormányablak, azóta oda jár minden ügyét elintézni, és nagy könnyebbség számára, hogy immár helyben is elérhető. Az ügyintézőkkel és az ügyletek menetével is teljes mértékben elégedett. Elárulta, hogy digitális állampolgárság ügyintézés miatt érkezett most a kormányablakba, amire könyvelőként szüksége lesz, és amihez minden segítséget, információt megkapott.

Dr. Gulyás Imre hivatalvezető kifejtette, az eleki kormányablak munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az ügyfelek elégedetten távozzanak az ügyintézések után. A Digitális Állampolgárság Programról elmondta, ez az ügyintézés immár időszerűvé válik, hiszen az ügyfélkapu a jelenlegi formájában az év végéig meg fog szűnni, és egy többlépcsős biztonsági azonosítási feltétellel működő új felület lesz helyette. Azoknak pedig, akik munkájuk során ügyfelekkel foglalkoznak – mint például Sárköziné Bender Mária könyvelőként – különösen fontos lesz a digitális állampolgárság alkalmazás. Hiszen a jövőben okostelefonjukon keresztül bárhonnan tudnak majd ügyeket intézni.

Okostelefonnal már bárhonnan intézhetjük ügyeinket Fotó: Lehoczky Péter

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő visszaemlékezett, hogy az eleki volt a 17. kormányablak, amit Békés vármegyében megnyitottak. Azóta egy létesült még, Battonyán. Hozzátette, Elek helyzete speciális, hiszen nem járási székhely, ennek ellenére mégis nyílt a városban kormányablak. Ennek oka az, hogy egy olyan vonzáskörzetet tud magáénak, amely meglehetősen nagy, és szükség volt egy kormányablakra a helyi és környékbeli lakosság kiszolgálására.

Szelezsán György polgármester elmondta, a kormányablak kialakításával az egyik legfontosabb fejlesztés valósult meg tavaly Eleken. Hiszen a korábbi 7-8 ügy helyett az elekiek és a környékbeli lakosság immár 2500-nál is több közigazgatási ügyet tud elintézni náluk. Mindezt sok idő és pénz megspórolásával jár, mivel nem kell már Békéscsabára vagy Gyulára utazniuk ügyet intézni. Ez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy élhetőbb legyen a település.