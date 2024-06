2022-ben ismeretlen elkövetők az interneten, álnéven különböző ingóságokat hirdettek meg, azt a hamis látszatot keltve, hogy az ingóságok tőlük megvásárolhatók. A hirdetésre jelentkezők az elkövetők kérésére a termék vételárát vagy annak előlegét előre átutalták a tettesek által megadott bankszámlákra. Az elkövetők azonban a hirdetett ingóságot nem adták át, nem küldték el a vevőknek, és a vételárakat, előlegeket sem fizették vissza.

Pénzmosás miatt kezdeményezte az Orosházi Járási Ügyészség a 48 éves, végül Tenerifén elfogott férfi letartóztatását

Az ismeretlen tettesek ezzel a módszerrel összesen 70 sértettet vertek át. A vételárakat, előlegeket több, a bűncselekmény elkövetésében közreműködő segítő – köztük a 48 éves pécsi férfi – nevén vezetett bankszámlákra utaltatták át a sértettekkel. A férfi a csalásokból származó, a számláira átutalt pénzt, több mint 33 millió forintot – azért, hogy a pénz eredetét elfedje, leplezze – készpénzben Angliában felvette, illetve más, ugyancsak a csaláshoz használt bankszámlákra tovább utalta.

Tenerifén kattant a bilincs a kezén, pénzmosás a gyanú

A férfit nem találták meg otthon, és mivel nem tudták a tartózkodási helyét sem felkutatni, az eljáró hatóságok előbb belföldi, majd európai, végül nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. A körözések alapján május 12-én Tenerifén fogták el, majd május 24-én átadták Magyarországnak, hogy lefolytassák a büntetőeljárást.

A férfi esetében a kényszerintézkedés több különös feltétele is fennállt. A járási ügyészség azért kezdeményezte a férfi letartóztatását, mert a bűncselekmény tárgyi súlya, magas büntetési tétele miatt fennállt a szökés, az elrejtőzés veszélye. Tartani lehetett attól is, hogy a férfi szabadlábon a tanúk befolyásolásával, a bizonyítékok manipulálásával a bizonyítás eredményességét veszélyeztetné, illetve a bűnismétlés veszélye is fennállt.