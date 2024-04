Kugyeláné Décsei Mónika, a Szarvasi Arborétum kommunikációs munkatársa kérdésünkre elárulta, Mrs. Norrist két éve fogadták be a Pepi-kertbe, miután megjelent náluk, láthatóan gazdátlanul. Visszaemékezett: a cica rendkívül kommunikatív volt, érezhetően ragaszkodni akart valakihez. Kísérte az arborétum munkatársait mindenhová az első perctől, és hamarosan a látogatókhoz is csatlakozott. A befogadott cirmost elkezdték tudatosan etetni az irodaépületnél, és idővel arborétumi cicát neveltek belőle. Utóbbi annyira jól sikerült, hogy mára a dolgozók és a látogatók – főként a családosok – nagy kedvence lett.

Mrs. Norris a hosszabb túráktól sem ijed meg, a babakocsis családokhoz pedig mindig odaszegül a Pepi-kertben. Fotó: Kugyeláné Décsei Mónika

A cirmosról folyamatosan készülnek fotók, videók, így az elmúlt szűk két évben arca lett az arborétumnak, majd egyfajta házi gondnoka is. A „keresztelés” után pedig a Mrs. Norris nevet kapta, a Harry Potter filmekből. Kugyeláné Décsei Mónikától megtudtuk, az arborétum cicájának egy biléta is került a nyakába, amin rajta van a neve és az egyik munkatársuk telefonszáma. Hozzátette, mára annyira beleolvadt Mrs. Norris az arborétumi létbe, hogy az egy, és akár a három órás szakvezetéses túrákat is végigkíséri. Közben elfogadja a simogatást, és már mesélnek is róla a látogatóknak.

Nem a macska az egyetlen befogadott állat a Pepi-kertben

Kugyeláné Décsei Mónika végül elárulta: nem Mrs. Norris az egyetlen befogadott állat a Pepi-kertben, hiszen van egy teknős terráriumuk az üvegházban, ahová rendszeresen befogadják azokat a teknőcöket, akiket már nem tudnak otthon tartani. Ezzel legfőbb céljuk az, hogy az otthonokban tartott, invazív fajok később ne kerüljenek a Körösbe, vagy a természetes vizekbe. Hiszen a nem őshonos (azaz idegen) egyedek behurcolása a szóban forgó ökoszisztémába kárt okoz vagy okozhat.