A létesítmény annak a „vízi” háromszögnek az egyik pontja, amelyet a Dánfoki Üdülőközpont, a békési fürdő és a Békési Kishajó-kikötő alkot – mondta el lapunknak a helyszínen Kálmán Tibor, a város polgármestere. A vízi megállóhely a település és a térség aktív turisztikai lehetőségeinek az egyik ékköve, amely a reményeik szerint idén is nagyon sok embernek ad majd kikapcsolódást, közelben élőknek és messzebbről idelátogatóknak egyaránt. A polgármester ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy nem csak a nagyon népszerű vízi és kerékpáros vándortáborok, de egyéb túrák is érintik majd Békést, illetve indulnak a városból.

A Békési Kishajó-kikötő nagyon népszerű

Kálmán Tibor kifejtette, a vándortáborok szervezése folyamatban van, és az előzetes jelentkezések alapján úgy tűnik, hogy nagyon sokan látogatnak majd el idén is a térségbe ennek a lehetőségnek a keretében. Ebben partnerük a Százlábú Egyesület, illetve évek óta sikeresen működnek együtt a Körös menti településekkel is a kezdeményezés kapcsán, ahogy egyéb területeken is. A polgármester kiemelte, összeszokott csapatot alkotnak. Egyéb táborok is szép számmal érkeznek Békés-Dánfokra és a térségbe, amelyek résztvevői közül a legtöbben kérik a kikötő szolgáltatásait, a sárkányhajókkal, a túrahajókkal és a SUP-okkal együtt.

– A nyár folyamán várhatóan ismét nagy forgalom lesz a békési kishajó-kikötőben – tette hozzá.

Dobi István

Tavaly rekordot értek el

Dobi István, a Békési Vízisport Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, tavaly rekordot értek el a kikötő látogatói számát tekintve.

– Valóban egy olyan pont jött létre, amely turisztikai értéke és attrakciója a városnak – emelte ki. – A kikötő tulajdonképpen két egységből áll, az első részt maga a kikötői szolgáltatás, az alsó és felső vízi kikötő alkotja. A felsővízi részen 93 százalék körüli volt a telítettség, míg az alsó vízen minden évben teljesen telt ház van.

Kialakítottak egy Fedélzet nevű vendéglátó helyet, ahova azok is szívesen látogatnak ki, akiknek nincs hajójuk, csónakjuk, nagyon kedvelik a békési családok is. A kedvező tendenciát idén is folytatni szeretnék, a felső vízi kikötőben egyébként már csak nyolc helyet nem foglaltak le a szezonra. Nagyon sokan várják a jó időt, hogy lehozhassák hajóikat.