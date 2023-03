Bár a hétfői időjárás még nem ezt támasztotta alá, de közeledik a jó idő, az igazi tavasz, amellyel párhuzamosan minden évben a Körös-part is felpezsdül. Éppen ezért is kezdtük el múlt szombaton a kikötő úszóstég elemeinek helyükre emelését – nyilatkozta lapunknak Kálmán Tibor polgármester, aki maga is tevékenyen részt vállalt a munkában.

Mint elmondta, ugyancsak a helyszínre vitték a sárkányhajózáshoz szükséges eszközöket, illetve a következő napokban a vizes blokkhoz tartozó elemek, az egyéb, kisebb-nagyobb eszközök, a gumicsónakok és a mentőhajók is helyükre kerülnek. A héten megtörténik a vízügyi hatóság ellenőrzése is, amit követően várhatóan szombaton ki is nyit a kishajó kikötő.

– A visszajelzések szerint jelentős az igény a szolgáltatás iránt, a horgászok már alig várják, hogy levihessék hajóikat a Köröshöz – fogalmazott a polgármester, aki kifejtette, bíznak abban, hogy a kikötő az előző esztendőhöz hasonlóan telt házzal működik majd. Kálmán Tibor a jövő egyik fontos feladatának nevezte, hogy a létesítmény alsó vízi, Mezőberény, Köröstarcsa felé vezető öblét bővítsék.

– A lehetőség iránt óriási az érdeklődés, ezért is szeretnénk lépni ebbe az irányba – tette hozzá. Az alsó vízről a Körösök egyik legkülönlegesebb, vadregényes szakasza közelíthető meg, a szinte érintetlen környezet nagyon sokakhoz áll közel. Mint megtudtuk, keresik a lehetőségeket, jelenleg nincs pályázat ilyen beruházásra, de remélik, hogy előbb-utóbb ilyen jellegű kiírás is elérhetővé válik.

– A kikötő városunk egyik ékköve, más településekről és helyből is rengetegen keresik fel, a békési és a térségi turizmusban is egyre nagyobb szerepet tölt be – folytatta a gondolatot Kálmán Tibor, aki úgy fogalmazott, a létesítmény 2007-es létrejötte óta egyre sikeresebben és eredményesebben üzemel.

– Emellett megtaláltuk azt a működési formát, ami stabilitást ad – ecsetelte. – A Békési Vízisport Nonprofit Kft. olyan bázissal rendelkezik, amely biztosítja, hogy akár egy árhullám esetén is azonnal reagálni tudjon. A létesítmény esetében előnyös Gyula és Békéscsaba közelsége, hiszen az odalátogatók számára is vonzó célpont lehet a kikötő. A már említett alsó víz a csendesebb, nyugodtabb rekreációt kedvelőnek nyújt kikapcsolódást, míg a felső víz a mozgalmasabb, sportosabb időtöltést kedvelőknek is. Mindenki megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot, a vizek használói között a mögöttünk hagyott években a hozzáállás változott, erősödött az egymásra való odafigyelés.

Kálmán Tibor kifejtette, bíznak abban, hogy a Körösök völgye stratégia részeként újabb pályázati források állnak majd rendelkezésre, amely a kikötő és Dánfok fejlesztésére is lehetőséget adhat.

Kérdésünkre a polgármester kifejtette, az időjárás melegedésével várhatóan május második felében a lakóhajók is elérhetővé válnak. Szólt arról, hogy a Dánfoki Üdülőközpont nyári szezonja az előzetes foglalások alapjának jónak ígérkezik.

– Ismét nagyon sokan látogatnak majd Békésre a különböző vándortáboroknak köszönhetően, sőt egy új, békéscsabai tábor is érinti majd városunkat – számolt be a fejleményekről.