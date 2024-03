A Békés Vármegyei Központi Kórház beszámolójából kiderült, hogy az új osztályvezető főorvos a nyugdíjba vonuló Pikó Bélát váltotta a vármegyei centrum élén. Torday Lászlóról megtudtuk: mintegy húsz éve dolgozik az onkológiai ellátásban, korábban a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikáján volt egyetemi adjunktus. PhD-fokozatot szerzett klinikai onkológiából, és szakvizsgával rendelkezik klinikai farmakológiából. Mint azt az eseményen elmondta, eddig elsősorban emésztőszervrendszeri onkológiával foglalkozott, és kemoterápiás „orientációjú” orvos.

Torday László beszámolt a gyulai onkológia új sugárterápiás készülékéről

Forrás: BMKK

Egyetemi szintűvé kívánják tenni a gyulai onkológiai ellátást

Az osztályvezető főorvos hangsúlyozta: szeretné, ha a gyulai központú centrumban is egyetemi szintűvé válna az ellátás. Elárulta, hogy az osztály nagyobbik sugárterápiás készüléke után a kisebbik gyorsítót is le szeretnék cserélni egy magyar-román, határon átnyúló pályázat keretében, a projekt részleteit most dolgozzák ki.

Torday László kifejtette: az elmúlt időszakban átalakult az onkoteamjeik működése, és a kemoterápiás ellátás terén is számos változás történt az osztályon. Többek között megújult a betegelőjegyzési rendszerük és a kemoterápia metodikája, továbbá meghonosították az abszolút protokoll szerinti ellátást. Továbbá arról is említést tett, hogy jó a kapcsolatuk a szegedi egyetemi klinikával, amelytől szükség esetén segítséget kérhetnek. A szakember a lehető legeredményesebb kezelések érdekében azt is fontosnak tartja, hogy a vármegyei kórház más osztályaival is együttműködjenek, hiszen egyes onkológiai betegek ellátása több szakterületet is érint.

Megnégyszereződött a daganatos betegek várható élettartama

A főorvos a bemutatkozáson arról is beszélt, hogy a daganatos betegségek alapvetően az időskorúakat érintik, és mivel egyre többen érik meg az időskort, ezen kórképek száma is növekszik. Azt is hozzátette, hogy az elmúlt 15 évben megnégyszereződött a gyógyíthatatlan daganatos betegségekben szenvedő betegek várható élettartama, vagyis négyszer annyian élnek daganatos betegséggel együtt, mint korábban. Ezeket a változásokat pedig nem könnyű lekövetnie az „infrastrukturális háttérnek”.

Új szakorvosokat várnak és a tudományos munka is nagyobb szerepet kap

Mint megtudtuk, a gyulai onkológiai centrumban jelenleg 11 orvos, valamint egy rezidens dolgozik. Az osztályvezető főorvos elárulta: céljai között szerepel, hogy új szakorvosokat neveljenek ki az osztályon. Torday László ezentúl a tudományos munkára is nagy hangsúlyt fektetne a vármegyei onkológiai központban, ennek érdekében szeretné rendszeressé tenni a tudományos üléseket.

A gyulai tagkórházban rendezett tanácskozáson Szél Dömötör az onkológiai gyakorlatban alkalmazott életvégi fájdalomcsillapításról tartott előadást, Veréb Blanka a tumoreltávolító műtétek eredményességét elősegítő kezelésekről értekezett, míg Rus Paul Ovidiu az életvégi ellátásban alkalmazható mediációs technikákról beszélt. Kis Anita a húgyhólyagrák kezelésében szerzett immunterápiás tapasztalatokról számolt be, Bánhegyi Róbert János pedig az onkodiabetológiával ismertette meg a hallgatóságot.

A vármegyei kórház menedzsmentje, tudományos bizottsága és onkológiai osztálya által szervezett esemény internetes közvetítéssel a békéscsabai tagkórházban is követhető volt.