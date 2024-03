Ott, a helyszínen derült ki, milyen is az a kardoskúti fütyülős sütemény; miként lehet megbolondítani a pálinka felhasználásával a pörköltet, vagy a saját zsírjában sült kacsamellet. De még a párolt lila káposztába is jutott a pálinkából...

Szakács, cukrász mutatta meg, a pálinka felhasználását. Fotó: Őzse Péter

Pálinkás jó estét kívánt a résztvevőknek Varga Pál polgármester, aki már többször nyilatkozott arról, hogy a komoly, értékteremtő beruházások mellett olyan élményeket kíván nyújtani a település vezetése a kardoskútiaknak, amelyek a közösségépítést, a kikapcsolódást szolgálják. No, ilyen volt ez a péntek este is, ahol a gasztronómia rejtelmeibe vezették be a szakemberek a résztvevőket. Bemutatták, hogy a pálinka, mint alapanyag, hogy használható fel egy teljes menüsorban.

A házigazda, Vargáné Neller Borbála, elmondta, az a céljuk, hogy a pálinka felhasználását megmutassák a különféle ételek és a cukrásztermékek elkészítésével.

A részletekről, a szakmabeliekről (Szabó Lőrinc, a helyi pálinka egyesület elnöke, Kristó István, az A’la Bárd Középkori Étterem üzletvezetője és Dénes Viktor főszakács, Mellis Csaba az Élmény Étterem mesterszakácsa, Ficsor Zoltán Príma-díjas, aranykoszorús cukrászmester) és az általuk kínált fantasztikus étkekről és finomságokról a település honlapján számoltak be.