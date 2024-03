A kunágotai gyermekek angol nyelvi, földrajzi, történelmi, irodalmi ismeretei mellett a személyes kompetenciák fejlődését is elősegíti a magyar-walesi kapcsolat, amit sok évvel ezelőtt a kunágotai születésű Silló Erzsébet énekművész indított útjára. Az általános iskola igazgatója, Varjú Ildikó is részt vesz a projektben, a kapcsolattartást koordinálja, és ötleteivel hozzájárul a foglalkozások sikeréhez.

Online térben legyőzhető a messzeség. Ezt a kunágotai (képünkön) és a walesi gyerekek megtapasztalták Fotó: BMH

A 2023/24-es tanévben az 5. A. osztály tanulói és osztályfőnökük, Halász Edit tanárnő kapta meg a lehetőséget, hogy nemzetközi szintű barátságokat alakítsanak ki és nem a megszokott, hagyományos iskolai keretek között fejlesszék ismereteiket. A felkérésnek örömmel tettek eleget, izgatottan várták a találkozást az online térben. Az ötödikesek minden más feladatot is lelkesen és eredményesen igyekeznek teljesíteni.

Hírportálunk megtudta: januárban a több, mint 1 ezer 500 iskola és óvoda, 7 ezer 500-nál is több csoportjával, 100 ezernél is több résztvevővel működő Boldogságóra-program keretében újra, másfél év alatt már harmadik alkalommal, elnyerték a hónap csoportja címet.

Kulturális hídépítők: a távolság nem akadály

A magyar-walesi kapcsolat idei első foglalkozása 2024. március 1-jén volt, annak apropóján, hogy a walesiek minden évben ezen a napon ünneplik védőszentjük, Szent Dávid napját és ezzel együtt a walesi kultúrát.

– A Teams webes felület segítségével, az 5. osztály is részese lehetett az ünnepnek. A Montgomery Általános Iskola tanulói meséltek nekünk az ünnepről, Szent Dávid életéről, aki időszámításunk után 589-ben halt meg ezen a napon. Nevéhez több csoda is köthető. Az egyik legismertebb: megemelkedett alatta a föd, hogy mindenki láthassa és hallhassa, amikor prédikált és egy arany csőrű galamb repült a vállára, jelezve szentségi mivoltát. Sok zarándokúton is részt vett és vallási központokat alapított Angliában és Walesben több helyen is. A Szent Dávid Katedrálisban (Pembockshire) őrzik a hamvait, ami igazi zarándokhellyé vált – mesélte Halász Edit.

A magyar diákok az online kapcsolat segítségével azt is megtudták, hogy milyen a walesi zászló: zöld-fehér háttér előtt egy piros sárkány, valamint azt is, hogy minek a szimbólumai a nárcisz – daffodil (walesiül: cennin) és a póréhagyma – leek (walesiül: cenhinen). Az első Wales, utóbbi pedig Szent Dávid jelképe. A hagyományos étel is ezen a napon a cawl, ami egy póréhagymából és más helyi terményekből készült leves.

Katonai toborzótáncot tanítanak majd walesi társaiknak

A kunágotai gyerekek közelgő nemzeti ünnepünkről, az 1848/49-es szabadságharcról, a kokárdáról, a huszárokról, a verbunkról beszéltek walesi társaiknak és elszavalták nekik Petőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményét. A refrén „esküszünk, esküszünk” sorait már közösen mondták walesi társaikkal. A programot a Tavaszi szél kezdetű népdalunk éneklése zárta.

Halász Edit elárulta: a következő foglalkozásuk március 22-én lesz. Terveik szerint a fiúk verbunkot táncolnak majd. Megtanítják walesi társaiknak a katonai toborzó tánc alaplépéseit.