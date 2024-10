Az 1979 óta működő Túzokvédelmi Állomásra szállítják be minden évben az egész országból a túzoktojók által valamilyen okból magára hagyott tojásokat. A korszerű intézmény munkatársai kikeltetik a túzokfiókákat, felnevelik, majd fokozatosan visszavadítják őket. Eddig már több mint 900 egyedet sikerült ilyen módon repatriálni – adták hírül a Körös-Maros Nemzeti Park weboldalán.

Az idei túzokfiókák megkezdték önálló életüket Fotó: Czifrák Gábor

Az idén keltetett túzokfiókákra GPS jeladót helyeztek a Túzokvédelmi Állomáson

Ezek a jeladók nagyon fontos információkat nyújtanak a fajvédelem szempontjából. Pontosan tudják követni napi élettevékenységüket és milyen növényi kultúrákat keresnek fel táplálkozás céljából. A későbbiekben a szaporodásuk minden fázisát is nyomon tudják majd követni. Az állomáson felnevelt idei fiókák esetében szeptember utolsó harmadában megszüntették az emberi jelenlétet, már nem érintkeznek velük. Megkezdték tehát önálló életüket, de egyelőre még a 400 hektáros, bekerített Túzokvédelmi Mintaterületen tartózkodnak. Az esők hatására a lágyszárú vegetáció újra fejlődésnek indult, így bőven van mivel táplálkozniuk.

Egy húsz példánynál népesebb, tojókból és idei fiókákból álló, vad túzokcsapat rendszeresen jár be éjszakázni a mintaterületre. A Túzokvédelmi Állomáson felnevelt fiókák még nem csatlakoztak hozzájuk, de október végéig ez minden bizonnyal megtörténik, úgy, ahogyan a korábbi években is. Akkor ők is elhagyják majd a mintaterületet és vad társaikkal együtt megkezdik önálló életüket a természetben.