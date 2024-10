A napokban rendezték meg Zalaegerszegen a Zala Opent és a formációs magyar bajnokságot. A seniorok között a szeghalmiak társasági táncokban első helyezést értek el, míg a felnőttek mezőnyében standard mix kategóriában, az A-ligában a szeghalmiak másodikok lettek – ismertette Kenyeres Csaba, a Sárréti Táncsport Egyesület elnöke. Hozzátette: a felnőttek sikere azért is kiemelkedő, mert lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a világbajnokságon, amelyet december 8-án rendeznek az ausztriai Schwechatban.

Remek eredményt értek el a szeghalmi Sárréti Táncsport Egyesület táncosai Zalaegerszegen. Fotó: Sárréti Táncsport Egyesület

Nem először szerepeltek remekül a Sárréti Táncsport Egyesület táncosai

Nem először értek el kiváló eredményt a szeghalmi táncosok. Elmondta, hogy a seniorok második alkalommal szereztek magyar bajnoki címet, és bár a felnőttek is voltak korábban magyar bajnokok, most a második helynek is nagyon örülnek, hiszen kvalifikálták magukat a világbajnokságra. Kenyeres Csaba elnök kiemelte, hogy több évnyi, évtizednyi munka van egy-egy ilyen eredmény mögött.

Csak heti, havi egyszer tudnak összejönni és közösen gyakorolni

A felkészülés egyébként nem egyszerű. Mivel a Sárréti Táncsport Egyesület színeiben versenyző seniorok az ország minden szegletében élnek, dolgoznak, csak havi egy alkalommal tudnak összejönni a párosok és közösen gyakorolni. A felnőtteknél is hasonló a helyzet, sokan más városban tanulnak, esetleg kisgyermekesek, ők heti egyszer tréningeznek.

A seniorok magyar bajnokok lettek. Fotó: Sárréti Táncsport Egyesület

Százharminc gyermekkel foglalkoznak

Beszélt arról is, hogy a Sárréti Táncsport Egyesület színeiben a két mondhatni nagy csapat versenyeztetik, törekszenek azonban arra, hogy biztosítsák az utánpótlást, a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola berkein belül 130 gyermekkel foglalkoznak rendszeresen. Szerinte ez Békés vármegyei viszonylatban soknak számít, Szeghalmon ismert ez a lehetőség a fiatalok előtt, hiszen vannak bemutatóik, megmozdulásaik, és azok, akik egykor táncoltak, hozzák a gyermekeiket, unokáikat.