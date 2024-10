Az árvíz elleni védekezésben részt vevőknek is köszönetet mondott szerdai, október 23-i beszédében Orbán Viktor miniszterelnök – írja a Magyar Nemzet. A kormányfő az 1956-os forradalomra emlékezve felidézte, hogy abban az évben is természeti csapások sújtották Magyarországot: földrengés, jeges ár.

A miniszterelnök megfogalmazása szerint a történelem is kilépett a medréből, ez pedig mostanában újra meg fog történni.

A magyarokat egyetlen megszállónak sem sikerült megtörnie vagy megszelídítenie

– rögzítette Orbán Viktor. Hozzátette: a birodalmak azt szeretik, ha valaki behívja őket. Mindent megtesznek, hogy legyen olyan magyar, aki behívja őket, és így tettek a kommunisták is.

Mint mondta, a Nyugatot reménytelen háborúba vezették bele, az elmúlt hetven évben nem volt ilyen közel az újabb világháború réme. „A fronton már százezrek vesztek oda, az európai gazdaság tüdőlövést kapott” – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint az egész Európai Uniót belevezetnék a háborúba. A magyaroknak arról kell dönteniük, hogy akarnak-e háborúzni. A történelem tanulsága viszont azt mutatja, hogy csak a magyarokért, a magyar szabadságért szabad harcolni.

Brüsszel bábkormányt akar Magyarországra

A miniszterelnök jelezte, hogy az uniós vezetés számára elfogadhatatlan, hogy Magyarország önálló, szuverén döntéseket hoz, ezért egy bábkormányt akarnak a nyakunkba ültetni.

Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, már meg is van a kiszemelt bábkormány, megvan az emberük is rá, igazi aláíró fajta. Ideális jelölt egy bábkormány élére.

Meghajolunk az idegen akarat előtt vagy ellenállunk neki? Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. A válaszunk legyen olyan világos és egyértelmű, mint 1956-ban volt

– fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök beszéde végén jelezte, hogy készen áll a harcra. „Itt nem törnek át. Mi győzünk, ők veszítenek, mi, magyarok meg tudjuk és meg is fogjuk csinálni. Újra meg fogjuk csinálni, dicsőség a 1956-os hősöknek!” – zárta beszédét a miniszterelnök.