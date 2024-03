– Miért a húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe?

– Az emberiség manapság nagyon fogékony a szenzációra, a hírek sokszor erre épülnek. De hogy egy ember meghalt és aztán három nap múlva feltámadt, ez már több mint szenzáció, a legtöbben nem hiszik el. A húsvét sok hívőnek is hitpróba, mert a feltámadást befogadni olykor még nekik is nehéz. Érdemes nagypéntekről, a keresztre feszítésről mindig húsvétvasárnappal, tehát a feltámadással együtt beszélnünk és gondolkoznunk. Sokszor a vizualitás segít a megértésben. Vannak jó filmek, amelyek feldolgozták Jézus földi életét. Közülük is a Passió volt az, ami a nagypéntek borzalmát állította középpontba. Ez egy nehéz film, sokat durvának tartják, de hiteles és a szellemisége miatt emelem most ki. Jobban meg lehet érteni belőle, hogy mit is ünneplünk húsvétkor. A pogány világban a húsvét a bőségről, a jólétről szól. Az élet örömeiről. Mi is az életet ünnepeljük, azt, hogy amikor a Megváltó szörnyű kínok között meghalt és aztán feltámadt, akkor megszületett az emberek számára a lehetőség, hogy üdvösséget nyerjenek. Valaki tudatosan odaáldozta az életét az emberiségért, hogy élhessünk általa és megállhassunk tisztán Isten előtt. Ez történt húsvétkor.

– Idén mit helyez majd a mondanivalója középpontjába a saját közösségében?

– Az igehirdetés egyik részében a teljes húsvéti történetet szoktam elmondani, de mellette mindig van egy-egy megállított pillanat a történetben, egy tanítványi sors vagy egy esemény, amelyre felfűzöm a mondandómat. Nagyon gazdag húsvét szentírási története, érdemes elmélyedni benne. Rengeteg aktuális üzenete van. Az összekötő kapocs persze az Élet és a Megváltás.

– Milyen gyermekkori emlékei vannak húsvétról?

– Amikor én gyermek és ifjú voltam, még eljártunk locsolkodni húsvéthétfőn. Ez ma már ritka. Jó volt megélni, hogy az osztálytársakkal, azok családjaival, a barátokkal, most valami más ok miatt találkozom, izgalmas is volt a számomra. Ez hiányzik nekem. Ma már nagyon átalakultak az ünnepek, vagyis az ünneplés. Sokan elmennek wellnessezni, hosszú hétvégére kirándulni, ide-oda. De én úgy gondolom, hogy az ilyen ünnepeket családban lehet a legteljesebben megélni.

– Az önök közössége, az Újforrás Baptista Gyülekezet hogyan ünnepel?

– A húsvétvasárnapot a gyülekezet tagjai együtt töltjük, istentisztelettel ünnepelünk, aztán a húsvéthétfőt meghagyjuk a családoknak. Úgy érzem, hogy nagy felelősségünk van nekünk, lelkészeknek, hogy olyan közösséget teremtsünk és vezessünk, amely értékként van jelen a világban. Amelyek vonzóak. Én a keresztény felekezeti sokszínűség híve vagyok, mert így ki-ki eldöntheti, hogy Isten közelségét hol találja meg. Van, aki a templomok csendjében, vagy a liturgikus rendben, mások a barátságos, közvetlen légkörben oldódnak fel, és számukra ott jelenik meg Isten valósága. Mindenképpen nyitottság kell mindkét fél részéről, hogy ez a találkozás létrejöjjön, és aztán egy cselekvő keresztény élet szülessen. A mi közösségünkben húsvétvasárnap 10 órától lesz istentisztelet, a Berényi út 25. szám alatt, ahová szeretettel várunk mindenkit.