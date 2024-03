Ismét jeles esemény helyszíne volt az Eötvös sportcsarnok és annak a környéke Orosházán. Kinn és benn is nagy élet volt, hiszen nagyon sok versenyt hirdettek, nagyon sokan kaptak bemutatkozási lehetőséget, kínálhatták portékáikat, megmutathatták jártasságukat a gasztronómiában.

A szombati, Orosházi Hagyományok-Ízek Verseny megnyitójára miközben érkeztek a vendégek, a 20 kolbászgyúró csapat már javában tette a dolgát. Ízléses standjaikon érdemes volt időzni, hiszen kóstoltattak, finom pálinkával is csalogatták közönségüket. Érdemes volt a falakon kívül is szétnézni.

Idén húsz csapat gyúrta, töltötte a kolbászt az orosházi versenyen. Fotók: Csete Ilona

Chilis teraszt is berendeztek idén

A téren több mint félszáz kiállító, árus, kézműves, kistermelő kínálta a portékáját. Az idei verseny a chilis termékekkel is bővült, ehhez chilis teraszt is berendeztek a vásárlók kedvéért, hogy válogathassanak kedvükre a gasztronómiai különlegességek között. De a sajtok, a lekvárok, a szörpök, a kolbászok, a mézeskalácsok, a mézek, az édességek kedvelői is a bőség zavarával szembesültek. A diák mézkirálynővel is összefutottunk.

Megszervezték idén is a látványos disznóvágást, készült friss tepertő a helyszínen, miközben benn, a XVII. Orosházi Hagyományok-Ízek Verseny ünnepélyes megnyitóján Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke gratulált a házigazdáknak, külön köszöntötte a határon túlról érkezetteket.