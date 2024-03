Élhetőbb szemléletben Sarkadon – ezt a címet viseli az a projekt, amelyre a TOP Plusz keretében 368 millió forintot nyert el az önkormányzat és konzorciumi partnere, a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület. Mester Judit Ibolya, Sarkad alpolgármestere a hétfőn a városháza nagytermében tartott projektindító rendezvényen elmondta, hogy a város három szegregátumát – ezek a Szalontai és Sarkadkeresztúri út környéki területek – érinti a projekt.

A projektről dr. Pintér Magdolna, Mester Judit Ibolya és Sás Ildikó beszélt. Fotó: Licska Balázs

Legyen élhetőbb az élhető város

A leszakadó városrészekben élők közül a 15 és 59 év közöttieket célozták meg, például azokat, akik nem tanultak tovább, azért, hogy szerezzenek megfelelő képesítést, és hogy így elindulhassanak az életben. A hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében többek között képzéseket indítanak. A projektbe legalább 256 sarkadit vonnának be az érintett területekről. A projekt címe kapcsán is hangsúlyozta: azért dolgoznak közösen, hogy élhetőbb legyen az egyébként is élhető város.

Útépítés is várható később

Sás Ildikó, a projekt szakmai vezetője elmondta, hogy a 40 hónapos, az év elején elindított projekt infrastrukturális beruházásokat előz meg a város három szegregátumában. A későbbi fejlesztés keretében két szociális bérlakást alakítanak ki a Vasút utca 9. szám alatt; szilárd burkolatot kap a Munkás utca a Bihar és a Széles utcák között; újraaszfaltozzák a Hajdú utcát; fejlesztik a József Attila téri futballpályát; továbbá többféle munkálat várható a Kijáró utcai közösségi háznál.

Javítanak az életlehetőségeken

A mostani projekt kapcsán a cél az, hogy integrálhassák a város leszakadó területein élő közösségeket; hogy javítsák a hátrányos helyzetűek életlehetőségeit; hogy segítséget nyújtsanak számukra azért, hogy a munkaerőpiac hasznos tagjaivá válhassanak; valamint az, hogy elérhetők legyenek számukra az életminőség javulását szolgáló humánszolgáltatások. A megvalósításban többen vesznek részt, az önkormányzat és az egyesület mellett például a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, a művelődési központ, az óvodák, az általános és a középiskola.

Egyéni fejlesztési tervet készítenek

A három szegregátumban 1348-an laknak összesen, közülük 256 sarkadira helyeznek hangsúlyt egyéni fejlesztési terv alapján. A zömében hátrányos helyzetűek felzárkóztatása segítség nélkül nem igazán oldható meg. Az iskolázatlanságuk miatt nem kapnak munkát, ebben is támogatnák őket. A projekt keretében az egyéni fejlesztési terveket az érintettek számára augusztus 31-ig készítik el a szociális munkások. A szakemberek felmérik a résztvevő élet- és lakhatási körülményeit, iskolai végzettségét, egészségi állapotát. Ezt követően számukra egy mentori szolgáltatást, személyre szabott programot állítanak össze, amelyet három havonta átnéznek.

Képzéseket is indítanak

A projektben emellett összességében nyolc programot, 88 alkalmat terveznek. Köztük lesznek közösségfejlesztő rendezvények; pénzügyi, családtervezési, életvezetési, adósságkezelési tanácsadások; mentálhigiénés tanácsadások – amiket a szociális munkások visszajelzése alapján állítanak össze –; egészségügyi programok – ahol téma lesz például a korai szexuális élet, a gyermekvállalás, a kismamagondozás fontossága –; bűnmegelőzést, közbiztonság javítását segítő programok. Sőt képzéseket is indítanak, hogy olyan végzettséget szerezzenek a résztvevők, amellyel érvényesülhetnek a munkaerőpiacon, például dajkaként vagy biztonsági őrként.

Sás Ildikó, a projekt szakmai vezetője elmondta, hogy egyéni fejlesztési tervet készítenek 256, leszakadó városrészben élő sarkadi számára. Fotó: Licska Balázs

Korábban is volt hasonló projekt

Korábban is valósítottak meg Sarkadon hasonló projektet – ismertette dr. Pintér Magdolna jegyző, a mostani projekt projektmenedzsere. Mint mondta, akkor is voltak képzések, tanácsadások, szemléletformáló rendezvények többek között. Ahhoz a programhoz szintén kapcsolódtak infrastrukturális beruházások: szociális bérlakást alakítottak ki a Kossuth és a Nagymező utcákban, szolgálati lakást az Árpád fejedelem téren. Hét kamerából álló rendszert építettek ki, eszközök kerültek ki a Munkás utcától a Szent István téren át a Magyar utcáig. A Vasút utca 16. szám alatt, a volt tüdőgondozó épületében közösségi házat alakítottak ki, szolgálva a civil szervezeti életet. Emellett a Mátyás utcában 532 méteren, 3,5 méter szélességben aszfaltoztak.