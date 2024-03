– Örömteli, hogy egy újabb fiatalember lát fantáziát abban, hogy Békéscsabán nyisson vendéglátóhelyet – ecsetelte Szarvas Péter. – Az pedig ugyancsak figyelemre méltó, hogy egy kis Hrabal-kiállítás is kapcsolódik a söröző nyitásához. Jómagam is kedvelem a kiváló cseh söröket, és immáron ezekhez városunkban is hozzájuthatunk.

Szarvas Péter polgármester (balról) is gratulált az új vendéglátóhelyhez. Fotó: Bencsik Ádám

Martin Imre, a budapesti Ferdinánd Monarchia Cseh Sörház tulajdonosa kiemelte, örömteli egy olyan gasztrokulturális hely megnyitóján jelen lenni, ahol Hrabal eszmeisége életre kel. Történetekben, sörökben, emberközeliségben. Ahogy Martin Imre fogalmazott, biztos abban, hogy ez a csabai Hrabal-söröző egy kellemes, gasztronómiai újdonságokat felvonultató, a hagyományokat őrző találkozóhely lesz. Mindez köszönhető Orvos Miklósnak (Dokinak) és az őt mindenben támogató édesanyjának, Katinak.

Kiszely András, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke – aki maga is a gasztronómia, a különböző, nemzetiségi ételek történetének felkutatója, továbbadásának híve – elmondta, ezzel a vendéglővel tovább gazdagodott a város.

Vétek György, aki a budapesti Hrabal-söröző törzsvendége és törzsírója is, kiemelte, Hrabalt emberközeli történetei miatt magyar rajongói úgy emlegetik: olyan magyar író volt, aki véletlenül csehül írt. Ezt támasztja alá, hogy a Sörgyári capricciót vagy a Szigorúan ellenőrzött vonatokat a mai napig sokan magyar szerző művének tartják. Hasonlóan a Hóvirágünnephez vagy az Őfelsége pincére voltam című művéhez.

Orvos Miklós elmondta, reméli, hogy az eredeti, a nymburki sörgyárból származó italok, valamint a cseh gasztronómia egyéb remekei mellett jólesően beszélgetnek majd egymással estéről estére vendégeik.