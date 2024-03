A békéscsabai intézmény német-francia szakos nyelvtanára, DÖK segítő pedagógusa, Deákné Kovács Krisztina elmondta, évről évre a 10. évfolyamos osztályok alakítanak stábot, állítanak egy-egy jelöltet. Idén a fesztiválokra fókuszáló Lifest csapat élére Erdei Mátét, a sorsra figyelmet irányító Forchance csapat élére pedig Fábián Áront nevezték ki.

A jelölteknek a tojást, a festéket is ki kellett állni. Fotó: Bencsik Ádám

– Hétfőn megrendeztük a hagyományos 12 órás focit a tornateremben, sok-sok résztvevővel. Nagy örömünkre idén is nevezett öregdiák- valamint tanárcsapat. Debütált a röplabda, két pályán is játszottak a teamek – sorolta Deákné Kovács Krisztina. Hozzátette, kedden délelőtt a jelöltek megtartották kampánybeszédjeiket, majd leengedésképpen a stábtagok megviccelték őket; tojásdobálást, tejszínhabfújást, festékszórást kellett kiállniuk. A tanárok rövidített órákat tartottak, hosszabbak voltak a szünetek, amikben henna- és csillámtetoválásokkal, jósdával, büfével szórakoztatták egymást a fiatalok. Nyitottak chill-szobákat, gamer-szobákat, a programok kinyúltak a délutánra is. Ment a csocsóbajnokság, a táncverseny, sőt a tortilla-készítés, az élményfestés.

– A tavaszi szünet előtti utolsó nap mindig a DÖK-nap, ekkor mutatják be a tizedikesek a happeningjüket. Táncolnak, lejátsszák az általuk készített filmet, megmérkőznek a jelöltek. A gimnazisták ezután szavaznak, aki a legtöbb voksot kapja, indulhat a diákpolgármesteri címért az őszi Garabonciás napokon – sorolta a tanárnő. Hangsúlyozta, a programsorozatot színesítették a közös attrakciók, mint a bentalvás és a sütögetés.

– Közösen pizzáztak, számháborúztak, filmeztek, sőt diszkóztak is. Egy másik estén az iskolaudvaron rendezkedtek be; szalonnát és pillecukrot sütöttek – fűzte hozzá.