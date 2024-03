Az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét rendezték pénteken Gyulán. A megmérettetést számos program és egy különleges flashmob is színesítette. A helyesírási verseny eredményhirdetését szombaton reggel tartják a gyulai polgármesteri hivatal dísztermében.

TárgyTár néven újabb szolgáltatást vezettek be a Békés Megyei Könyvtárban, így a beiratkozott olvasók nemcsak könyveket, hanem különféle eszközöket is kölcsönözhetnek némi díj ellenében, a diafilmvetítőtől és a DVD-lejátszótól kezdve a sporteszközökön át az aszalógépig és a bográcsig. A TárgyTár szolgáltatást Juhász Zoltán igazgató és Kertész Zoltán igazgatóhelyettes mutatta be a pénteken a békéscsabai bibliotékában tartott sajtótájékoztatón.

Idén is megmutatta a gyerekeknek a Körösök Völgye Látogatóközpontban a Tudásfa animátorcsapat, mi a különbség a papír gyártása és újrahasznosítása között. Az óvodás és általános iskolás gyerekek az Újrapapír Napja alkalmából merítéses technikával készíthettek saját rajzlapot maguknak pénteken.

Kétszázadik állomásához érkezik március 5-én, kedden a Békéscsabai Irodalmi Estek, a jubileumi rendezvénynek 18 órától a Vízmű, vagyis a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium díszterme ad otthont.

A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban csütörtökön délelőtt sajtó nyilvános eseményt tartottak.

A Mezőkovácsházi Egészségfejlesztési Iroda főzőklubja idei, első találkozóján is nagy volt az asszonyok és a férfiak részéről a sürgés-forgás a tűzhely körül. Böjtölünk! - tették közzé felhívásukat, várva a klubtagokat közös főzésre. Érkeztek is szép számban.

Zmok, topenyec, striga és szvetlo. Csak néhány azon mitikus lények közül, akik három évszázaddal ezelőtt ott ültek Békéscsaba szlovák ősei mellett az ide érkező szekereken. Velük együtt jöttek Csabára az ősi, közös, pogány szláv világban gyökerező hiedelmeik, az ismeretlentől való félelmük, a túlvilági kíváncsiságuk, valamint a természetfeletti világ és a jövő megismerésének vágya. Minderről tartott előadást csütörtökön este a Békéscsabai Szlovák Tájházban Kiszely András, a város szlovák önkormányzatának elnöke.

A magyar miniszterelnök először szólalt fel az Antalyai Diplomáciai Fórumon (ADF). A nap folyamán a kormányfő Recep Tayyip Erdogan török államfővel is tárgyalt.

Bulgária és Törökország a következő időszakban is megbízható tranzitútvonalat fog jelenteni a magyar földgázellátás szempontjából, ami hosszú távon biztosítja hazánk energiabiztonságát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a törökországi Antalyában.