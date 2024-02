Szavazás 50 perce

Önnek mi a véleménye a szabálytalan parkolásról?

A parkolás, parkolók hiánya szinte minden településen állandó probléma. Sokszor olyan helyeken is megállnak az emberek, ahol nem lenne szabad, vagy éppen úgy parkolnak le, hogy több helyet is elfoglalnak autójukkal. Így most arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóinknak mi a véleménye a szabálytalan parkolásról. Voksolni február 18-án 15 óráig lehet.

Egy autóval csak egy parkolóhelyet foglaljunk el! Forrás: Shutterstock

Szavazás Korábbi szavazások Önnek mi a véleménye a szabálytalan parkolásról? Én mindig szabályosan parkolok. Úgy gondolom, hogy néha még belefér egy kis szabályszegés. Nem érdekelnek a szabályok, ott parkolok, ahol tudok. Felháborítónak tartom a szabálytalan parkolást, figyelmeztető üzenetet is hagyok a szabályszegőknek. Kérjük várjon Felháborodott a szabálytalan autósok miatt Békéscsaba polgármestere Korábbi szavazások

